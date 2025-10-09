Arden un tractor en Coristanco y el garaje de una vivienda en Carballo

Los bomberos del parque provincial de Carballo tuvieron que intervenir para sofocar dos fuegos en Coristanco y Carballo. El primero se registró en la carretera que comunica Verdes con Cereo, en el municipio coristanqués, y afectó a un tractor.

El CIAE 112 alertó a los bomberos a las 13.16 horas del miércoles y cuando llegaron al lugar, efectivos de Protección Civil de Coristanco trabajaban ya en la extinción, que completaron con agua a presión y espuma. El tractor, que transportaba una carga de arena, no llegó a arder por completo, pero quedó muy dañado.

Posteriormente, a las 20.14 horas fueron alertados de nuevo debido a un incendio en el garaje de una vivienda unifamiliar de Queo de Arriba, en Carballo. El 112 alertó a los bomberos de que había personas en el interior de la casa.

Bomberos sofocando el fuego en el garaje de una vivienda en Queo de Arriba. / B. C.

Cuando llegaron al lugar comprobaron que dichas personas estaban en el primer piso de la vivenda en una zona segura, ya que disponían de una terraza trasera muy amplia. Los bomberos extinguieron el fuego, que estaba localizado en una esquina del garaje, cerca del portalón de entrada, en la zona donde estaban situados los cuadros eléctricos.

Después de la extinción realizaron una ventilación forzada, ya que se acumuló abundante humo, tanto en el garaje como en el cañón de la escalera. Los residentes no se vieron afectados porque tenían la puerta de acceso a las escaleras cerrada.

En la intervención colaboraron una patrulla de la Policía Local, un policía fuera de servicio, voluntarios de Protección Civil de Carballo y la Guardia Civil. Además, el 061 movilizó una ambulancia, pero no fueron necesarios sus servicios.