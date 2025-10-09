Los informes de los técnicos van a decidir si arreglan el centro de salud de Negreira o construyen otro nuevo

La proposición no de ley que defendió la diputada socialista en el Parlamento Gallego para dotar a Negreira con un nuevo centro de salud no salió adelante, pese al apoyo del BNG. Y es que desde el PP abogaron por dejar la posibilidad de levantar otro PAC o arreglar el ya existente en función de los informes técnicos, tanto autonómicos como los del Concello.

Además, los populares recordaron que el inmueble es de titularidad municipal, y achacaron sus deficiencias a la «falta de mantemento». Asimismo, instan a que la administración local ponga a disposición de la Xunta los pertinentes terrenos en caso de que se levante uno nuevo. Así lo defendía Encarna Amigo, incidiendo en que «non é prudente que sexamos os políticos e non os técnicos os que decidamos neste Parlamento se é mellor un novo edificio ou unha reforma integral».

La comparecencia comenzaba con la diputada socialista Patricia Iglesias recordando que «o centro actual xa esta sobrepasado e cunhas infraestruturas deterioradas e con dificultades de acesos en caso de urxencias. Nos últimos anos, en distintas ocasións os servizo de infraestruturas do Sergas realizaron inspeccións que constataron importantes carencias e deficiencias». Además, subraya que «a Consellería en varias ocasións mostrouse favorable a construción deste novo centro recoñecendo a situación deficitaria do centro actual», por lo que solicitaron uno de nueva factura y la firma del pertinente convenio con el Concello. Asimismo, exige que el regidor Ángel Leis sea recibido, tras las múltiples peticiones para abordar este tema

Por su parte, desde el BNG apoyaron la propuesta socialista, pero introduciendo una enmienda (que fue aprobada), al respecto de la reposición de la plaza de nutricionista, que prestaba sericio en este dispensario y al de A Baña, al igual que la de los dos médicos de familia que han causado baja.