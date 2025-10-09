Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Estrada acolle a experiencia INCIBE

Os concelleiros Manuel Magariños e Lucía Seoane achegáronse para coñecer de primeira man esta iniciativa que busca sensibilizar á cidadanía e ás empresas sobre a importancia das boas prácticas na rede e a seguridade dixital

Visita de Manuel Magariños e Lucía Seoane á experiencia INCIBE

Visita de Manuel Magariños e Lucía Seoane á experiencia INCIBE / Cedida

El Correo Gallego

A Estrada

O concelleiro de Novas Tecnoloxías, Manuel Magariños, e a concelleira de Cultura, Lucía Seoane, desprazáronse esta mañá á Sala Abanca para coñecer o funcionamento en A Estrada da experiencia itinerante do Instituto Nacional de Ciberseguridade de España (INCIBE), dependente do Ministerio para a Transformación Dixital e de Función Pública.

Durante a xornada, numerosos veciños e estudantes achegáronse ás instalacións para participar nesta iniciativa, que percorre diferentes localidades españolas e permite á cidadanía e ás empresas profundar de maneira lúdica na importancia das boas prácticas en Internet.

Segundo destacaron os responsables, o obxectivo é fomentar a concienciación en materia de ciberseguridade e incrementar os niveis de cultura dixital, de modo que calquera usuario poida desenvolverse con confianza e seguridade na era dixital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents