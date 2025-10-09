A Estrada acolle a experiencia INCIBE
Os concelleiros Manuel Magariños e Lucía Seoane achegáronse para coñecer de primeira man esta iniciativa que busca sensibilizar á cidadanía e ás empresas sobre a importancia das boas prácticas na rede e a seguridade dixital
El Correo Gallego
O concelleiro de Novas Tecnoloxías, Manuel Magariños, e a concelleira de Cultura, Lucía Seoane, desprazáronse esta mañá á Sala Abanca para coñecer o funcionamento en A Estrada da experiencia itinerante do Instituto Nacional de Ciberseguridade de España (INCIBE), dependente do Ministerio para a Transformación Dixital e de Función Pública.
Durante a xornada, numerosos veciños e estudantes achegáronse ás instalacións para participar nesta iniciativa, que percorre diferentes localidades españolas e permite á cidadanía e ás empresas profundar de maneira lúdica na importancia das boas prácticas en Internet.
Segundo destacaron os responsables, o obxectivo é fomentar a concienciación en materia de ciberseguridade e incrementar os niveis de cultura dixital, de modo que calquera usuario poida desenvolverse con confianza e seguridade na era dixital.
