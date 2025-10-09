Casi un millón en ayudas para la mejora de los CIM y contratar a mujeres maltratadas

La Consellería de Política Social ha dado visibilidad a las ayudas para reparación de los Centros de Información a la Mujer (CIM) y contratación de mujeres en situación de vulnerabilidad. Y en cuanto al reparto de los fondos relativos a ambas cuestiones, alcanzan los 935.451 euros (en el caso de los municipios que han sido seleccionados en el entorno de Santiago, porque hay más en el conjunto gallego).

Comenzando por las subvenciones aprobadas para la construcción, rehabilitación, ampliación, reforma, adquisición y mejora del equipamiento de los CIM, la financiación asciende a 163.742 euros, financiados con fondos finalistas del Estado, que los presupuestos generales del Gobierno cental destinan al desarrollo o ampliación de las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género. En el caso de la comarca, le corresponden 163.742 euros que se distribuyen así: Arzúa, 72.379 euros; Muxía, 37.379 €; Corcubión, 21.333 euros; Cee, 16.451 €; y A Laracha, 15.764 euros. Santiago recibirá 158.131 euros.

La segunda partida, para contratar a mujeres que sufren violencia de género en el ámbito de colaboración con las entidades locales gallegas, en el marco del Pacto del Estado contra la violencia de género, también la firma la Consellería de Política Social, por un importe conjunto de 2,7 millones de euros.

En este caso, le corresponden a Ames 107.118 €; Lalín 84.670 euros; Melide, 58.260 €; Caldas, 56.459 euros; Ordes, 48.457 €; Cee, 48.163 euros; Oroso, 47.363 euros; Boiro, 45.475 euros; A Pobra, 42.573 €; Noia, 32.230 euros; Laxe, 21.477 euros; y Corcubión, que contará con 21.333 euros para tal finalidad. Un montante de 771.709 euros.

En cuanto a la capital de Galicia, sumará 158.131 euros, según la resolución de 17 de septiembre de 2025, al amparo de las ayudas convocadas con fecha del pasado año.

Testimonio desde Muxía

El CIM de Muxía es uno de los cinco ubicados en municipios de la comarca que recibirán fondos para reformar sus instalaciones. Y a juicio del regidor, Javier Sar, «estas melloras son fundamentais para seguir ofrecendo un servizo público de calidade, respectuoso e confidencial. O CIM é un espazo esencial na nosa política social e dende o actual goberno consideramos prioritaria a súa modernización e adaptación ás necesidades reais das usuarias», aportaba.

En este caso, los trabajos, por 37.268 euros, pretenden «adaptar as instalacións do CIM á normativa vixente, mellorando as condicións de intimidade, accesibilidade e independencia necesarias para ofrecer un servizo de atención ás mulleres en condicións óptimas», según los informes técnicos.

A su vez, la edil de Igualdade, Aurelia Picallo, afirma que «con estas obras o Concello de Muxía dá un paso máis no compromiso coa igualdade e coa protección das mulleres. O novo espazo permitirá atender con maior privacidade, comodidade e eficacia a todas aquelas mulleres que acoden ao CIM buscando apoio e asesoramento». Estos centros ofrecen servicios de información, orientación jurídica, atención psicológica y apoyo social contra la violencia de género.