Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Concello de Boiro retoma os Intercambios Lingüísticos para o curso 2025-2026

As actividades celebraranse todos os luns no Centro Social de Cabo de Cruz e buscan fomentar o debate e a aprendizaxe de idiomas

Centro Social de Cabo da Cruz

Centro Social de Cabo da Cruz / Cedida

El Correo Gallego

Boiro

O Concello de Boiro pon en marcha unha nova edición dos Intercambios Lingüísticos, unha actividade dirixida a fomentar a práctica de idiomas e o intercambio cultural entre a veciñanza. As sesións realizaranse todos os luns, en horario de 17.00 a 19.00 horas, no Centro Social de Cabo de Cruz.

O programa ten como obxectivo crear grupos de debate en distintas linguas, permitindo que as persoas participantes compartan a súa lingua e cultura e, ao mesmo tempo, aprendan outros idiomas. A iniciativa xurdiu dos equipos de normalización e dinamización lingüística de centros educativos e de estudantes de Erasmus que desexan aprender galego e español, así como ensinar a súa propia lingua.

O Concello lembra que as persoas interesadas en participar poden formalizar a súa inscrición chamando ao teléfono 981 84 84 25.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents