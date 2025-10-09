A Pobra acolle a presentación de Constelaciones en la piel, a ópera prima da poeta Sara Dieste
A cita será mañá ás 20.00 horas no auditorio da Biblioteca Municipal, coa presenza da autora e da concelleira de Cultura
El Correo Gallego
A Pobra do Caramiñal descobre mañá, venres 10 de outubro, ás 20.00 horas, no auditorio da Biblioteca Municipal, Constelaciones en la piel, o primeiro libro da autora pobrense Sara Dieste, quen se perfila como unha das novas voces da poesía contemporánea española.
O acto contará coa presenza da concelleira de Cultura, Patricia Lojo, e da propia autora, que compartirá co público as claves desta obra intimista.
A edil de Cultura animou á veciñanza a participar na actividade para descubrir o talento literario da creadora local e «apoiar o enorme talento que temos no municipio».
Constelaciones en la piel é unha recompilación de poemas na que Dieste conxuga a dor, a decepción e a aprendizaxe vital con momentos de sensibilidade e beleza. A través dun estilo directo e sincero, a autora aborda temas universais como o amor, o autocoñecemento e a dor emocional, tecendo unha obra que busca conectar co lector dende a emoción e a verdade poética.
- El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
- El PSOE de Santiago denuncia el 'desmantelamiento' del servicio de actividades socioculturales por la 'falta de monitores
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- Riande cuelga el cartel de ‘se vende’ por 1,2 millones de euros
- Quejas de comerciantes y vecinos por un hombre que vive semidesnudo en la Praza de Cervantes
- Varios tramos de la autovía entre Lugo y Santiago seguirán limitados a 100 kilómetros por hora
- Los vecinos del Ensanche de Santiago pedirán adelantar el cierre del ocio nocturno tras varias macropeleas
- Dos científicos del área de Santiago formados en la USC, entre los premiados en el Día da Ciencia en Galicia