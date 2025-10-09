Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Pobra acolle a presentación de Constelaciones en la piel, a ópera prima da poeta Sara Dieste

A cita será mañá ás 20.00 horas no auditorio da Biblioteca Municipal, coa presenza da autora e da concelleira de Cultura

Sara Dieste, autora de Constelaciones en la piel

Sara Dieste, autora de Constelaciones en la piel / Cedida

El Correo Gallego

A Pobra

A Pobra do Caramiñal descobre mañá, venres 10 de outubro, ás 20.00 horas, no auditorio da Biblioteca Municipal, Constelaciones en la piel, o primeiro libro da autora pobrense Sara Dieste, quen se perfila como unha das novas voces da poesía contemporánea española.

O acto contará coa presenza da concelleira de Cultura, Patricia Lojo, e da propia autora, que compartirá co público as claves desta obra intimista.

A edil de Cultura animou á veciñanza a participar na actividade para descubrir o talento literario da creadora local e «apoiar o enorme talento que temos no municipio».

Constelaciones en la piel é unha recompilación de poemas na que Dieste conxuga a dor, a decepción e a aprendizaxe vital con momentos de sensibilidade e beleza. A través dun estilo directo e sincero, a autora aborda temas universais como o amor, o autocoñecemento e a dor emocional, tecendo unha obra que busca conectar co lector dende a emoción e a verdade poética.

