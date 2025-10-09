TRANSPORTE
Reordenan as liñas de bus para que estudantes de Camariñas poidan desprazarse a Vimianzo
A Xunta habilita un servizo que sairá ás 8.00 horas da capital camariñana
A Xunta introducirá cambios na oferta de transporte público para garantir que o alumnado de Camariñas poida desprazarse diariamente ao IES Terra de Soneira, en Vimianzo. A medida responde ás necesidades trasladadas polas familias, que demandaban unha solución para facilitar a asistencia ao centro educativo.
A partir do luns, 13 de outubro, crearase un novo servizo con saída de Camariñas ás 08.00 horas que, de luns a venres, fará parada no IES Terra de Soneira e continuará despois cara Santiago de Compostela. Esta nova proposta unifica o que antes eran dous servizos separados, un con saída de Camariñas ás 08.25 só os luns e venres, e outro con saída de Vimianzo cara Santiago ás 09.05 os martes, mércores e xoves. Deste xeito, facilítase a mobilidade do alumnado cara o instituto, mantendo a conexión desta comarca coa capital galega.
Na volta, unifícanse tamén os servizos de Vimianzo e Camariñas. O autobús sairá de Santiago ás 13.00 horas e pasará polo IES Terra de Soneira ás 14.40, de xeito que o alumnado dispoña dun transporte axeitado para o regreso a Camariñas ao rematar a xornada lectiva.
A modificación supón integrar nun único servizo expedicións que ata agora se facían de xeito separado, optimizando a oferta e garantindo unha resposta máis axeitada ás necesidades reais do alumnado e das súas familias.
O oferta actualizada de servizos estará dispoñible para a súa consulta na páxina web bus.gal.
- El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
- El PSOE de Santiago denuncia el 'desmantelamiento' del servicio de actividades socioculturales por la 'falta de monitores
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- Riande cuelga el cartel de ‘se vende’ por 1,2 millones de euros
- Quejas de comerciantes y vecinos por un hombre que vive semidesnudo en la Praza de Cervantes
- Varios tramos de la autovía entre Lugo y Santiago seguirán limitados a 100 kilómetros por hora
- Los vecinos del Ensanche de Santiago pedirán adelantar el cierre del ocio nocturno tras varias macropeleas
- Dos científicos del área de Santiago formados en la USC, entre los premiados en el Día da Ciencia en Galicia