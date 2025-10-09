ARTESANÍA
Tres oleiros de Buño protagonizan la nueva campaña de Aceites Abril
La compañía rinde homenaje a uno de los oficios más antiguos de Galicia
Aceites Abril rinde homenaje al oficio de los oleiros, uno de los más antiguos e identitarios de Galicia, y renueva su compromiso con la tradición. Bajo el paraguas de Haciendo Mejores a los Mejores, lanza este mes de octubre Somos de Oleiros.
Un saber secular transmitido de generación en generación, que hoy sobrevive en varios enclaves gallegos como Buño, en A Coruña; Niñodaguia, en Ourense; o Meder; en Salvaterra do Miño (Pontevedra). Poblaciones en las que el barro continúa siendo símbolo de identidad, memoria y resistencia.
La campaña de Aceites Abril da voz y rostro este año a tres oleiros de Buño (Malpica): Antonio Pereira “O Rulo”, de Alfarería Rulo, que representa a la sexta generación de una familia de oleiros que ha elevado el barro gallego al diseño contemporáneo; Pablo Rodríguez, de Risco Estudio, diseñador y artesano que une arte y tradición en un diálogo entre tierra y vanguardia; y María Canedo, de Feituras, que recoge la fuerza de tantas mujeres que, durante generaciones, trabajaron a la sombra, sellando hornos y decorando piezas, para transformar esa memoria en creación.
También son protagonistas de esta campaña Alejandro Añón, de Alfarería Añón (Meder, Salvaterra do Miño), heredero de la tradición familiar traída por sus antepasados desde Buño; y José Vázquez, de Alfarería Agustín (Niñodaguia, Ourense), guardián de un saber que convierte el caolín en luz y color.
El barro como lenguaje de identidad y futuro.
Somos de Oleiros reivindica el valor de la artesanía como motor cultural y humano, y la necesidad de preservar los oficios tradicionales como parte de nuestro ADN colectivo.
Desde Aceites Abril recuerdan que "es necesario volver a conectar con los orígenes, y poner en valor a las personas que mantienen vivo este legado y lo transmiten con el paso de los años. Los oleiros son una de las formas más puras de memoria colectiva y sostén de la identidad de Galicia".
A través de las piezas y de las manos de sus protagonistas, las creatividades hablan de la relación entre tradición y modernidad, del equilibrio entre lo útil y lo artístico, y de la belleza que nace de la tierra cuando se trabaja con amor y cuidado.
Una campaña que conecta cultura, territorio e identidad
La iniciativa continúa el camino de las anteriores campañas de la serie “Somos de…” (Entroido, Redeiras, Cantareiras, Sardiñas, Samaín...), en las que la marca ourensana visibiliza la riqueza cultural y humana de Galicia, reforzando su compromiso con el territorio y su tradición.
- El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
- El PSOE de Santiago denuncia el 'desmantelamiento' del servicio de actividades socioculturales por la 'falta de monitores
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- Riande cuelga el cartel de ‘se vende’ por 1,2 millones de euros
- Quejas de comerciantes y vecinos por un hombre que vive semidesnudo en la Praza de Cervantes
- Varios tramos de la autovía entre Lugo y Santiago seguirán limitados a 100 kilómetros por hora
- Los vecinos del Ensanche de Santiago pedirán adelantar el cierre del ocio nocturno tras varias macropeleas
- Dos científicos del área de Santiago formados en la USC, entre los premiados en el Día da Ciencia en Galicia