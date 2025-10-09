Tres oleiros de Buño protagonizan la nueva campaña de Aceites Abril

Aceites Abril rinde homenaje al oficio de los oleiros, uno de los más antiguos e identitarios de Galicia, y renueva su compromiso con la tradición. Bajo el paraguas de Haciendo Mejores a los Mejores, lanza este mes de octubre Somos de Oleiros.

Un saber secular transmitido de generación en generación, que hoy sobrevive en varios enclaves gallegos como Buño, en A Coruña; Niñodaguia, en Ourense; o Meder; en Salvaterra do Miño (Pontevedra). Poblaciones en las que el barro continúa siendo símbolo de identidad, memoria y resistencia.

Antonio Pereira, 'O Rulo', trabajando el barro en su taller de Buño. / Cedida

La campaña de Aceites Abril da voz y rostro este año a tres oleiros de Buño (Malpica): Antonio Pereira “O Rulo”, de Alfarería Rulo, que representa a la sexta generación de una familia de oleiros que ha elevado el barro gallego al diseño contemporáneo; Pablo Rodríguez, de Risco Estudio, diseñador y artesano que une arte y tradición en un diálogo entre tierra y vanguardia; y María Canedo, de Feituras, que recoge la fuerza de tantas mujeres que, durante generaciones, trabajaron a la sombra, sellando hornos y decorando piezas, para transformar esa memoria en creación.

Alejandro Añón, en su taller de Salvaterra do Miño. / Cedida

También son protagonistas de esta campaña Alejandro Añón, de Alfarería Añón (Meder, Salvaterra do Miño), heredero de la tradición familiar traída por sus antepasados desde Buño; y José Vázquez, de Alfarería Agustín (Niñodaguia, Ourense), guardián de un saber que convierte el caolín en luz y color.

El barro como lenguaje de identidad y futuro.

Somos de Oleiros reivindica el valor de la artesanía como motor cultural y humano, y la necesidad de preservar los oficios tradicionales como parte de nuestro ADN colectivo.

Desde Aceites Abril recuerdan que "es necesario volver a conectar con los orígenes, y poner en valor a las personas que mantienen vivo este legado y lo transmiten con el paso de los años. Los oleiros son una de las formas más puras de memoria colectiva y sostén de la identidad de Galicia".

José Vázquez, de Alfarería Agustín, en su taller de Niñodaguia, en Ourense. / Cedida

A través de las piezas y de las manos de sus protagonistas, las creatividades hablan de la relación entre tradición y modernidad, del equilibrio entre lo útil y lo artístico, y de la belleza que nace de la tierra cuando se trabaja con amor y cuidado.

Una campaña que conecta cultura, territorio e identidad

La iniciativa continúa el camino de las anteriores campañas de la serie “Somos de…” (Entroido, Redeiras, Cantareiras, Sardiñas, Samaín...), en las que la marca ourensana visibiliza la riqueza cultural y humana de Galicia, reforzando su compromiso con el territorio y su tradición.