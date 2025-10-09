A Xunta impulsa a modernización do complexo deportivo de Outes cunha achega de 65.000€
O acordo permitirá renovar maquinaria, instalar elevadores e mellorar o control da temperatura nas instalacións municipais
El Correo Gallego
O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o alcalde de Outes, Francisco Calo, asinaron hoxe un convenio de colaboración para realizar melloras no complexo deportivo da piscina municipal. Segundo o acordo, a Xunta achegará máis de 65.000 euros, o que representa aproximadamente o 90% dun orzamento total superior aos 72.500 euros.
Entre as actuacións previstas destacan a renovación da maquinaria do ximnasio, a instalación de elevadores para persoas con mobilidade reducida e a mellora do sistema de control da temperatura, entre outras obras de mantemento e actualización, coa previsión de que estean rematadas antes de finais de ano.
Segundo Calvo, «esta medida enmárcase no compromiso da Xunta coas entidades locais e na aposta polo fomento dunha vida activa e saudable entre a poboación». O conselleiro lembrou que o complexo deportivo municipal constitúe un servizo básico de apoio ao benestar, facilitando o acceso á práctica regular da actividade física.
Ademais, a iniciativa súmase a outras achegas realizadas neste exercicio, que suman case 113.000 euros e incluíron melloras na accesibilidade da antiga escola unitaria, maquinaria para a protección do medio natural, conservación de rutas e climatización da casa consistorial. Nos últimos anos, o conxunto de investimentos da Xunta en Outes supera os 1,7 millóns de euros, segundo indicaron desde a Administración autonómica.
