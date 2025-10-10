Abalde e Sestayo reforzan a cooperación para impulsar o desenvolvemento industrial en toda a área coruñesa
O subdelegado do Goberno e a xerenta de Suelo Empresarial del Atlántico analizaron novas vías de colaboración para dinamizar os parques empresariais de Laracha, Vimianzo, Cee, Muros, Malpica, A Pobra e Rianxo
El Correo Gallego
O subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, mantivo un encontro coa xerenta de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo, co obxectivo de reforzar a cooperación institucional e explorar novas liñas de actuación que impulsen o desenvolvemento económico e industrial da provincia.
Durante a reunión, celebrada esta mañá, Sestayo presentou o traballo que desenvolve SEA nos sete parques empresariais que xestiona na provincia da Coruña, situados en Laracha, Vimianzo, Cee, Muros, Malpica, A Pobra do Caramiñal e Rianxo, unha rede que abrangue practicamente toda a área atlántica coruñesa.
Abalde subliñou que «a cooperación entre administracións é clave para fortalecer o tecido produtivo e ofrecer oportunidades de emprego sustentable en toda a provincia», poñendo en valor o papel de SEA como ferramenta pública para o fomento da industria e o reequilibrio territorial.
Pola súa banda, Sestayo destacou o labor de Suelo Empresarial del Atlántico, sociedade participada maioritariamente polo Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana a través de Sepes, que ten como misión promover, adquirir e preparar solo para usos industriais e de servizos, facilitando así a implantación de novas empresas.
A colaboración entre a Subdelegación do Goberno e SEA busca favorecer a modernización do tecido produtivo e a creación de emprego estable nas comarcas costeiras e do interior da provincia, consolidando os parques empresariais como motores locais de desenvolvemento económico.
