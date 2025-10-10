Arzúa anuncia unha nova antena de telefonía 5G na Parroquia de Dodro
Aseguran que vai mellorar a cobertura, e estará lista en febreiro
O alcalde fala dunha «necesidade histórica» polo deficiente sinal
O rural arzuán dará un paso importante cara á plena conectividade. Así, a parroquia de Dodro será o marco para a instalación dunha antena de telefonía móbil 5G que mellora de maneira notable a cobertura na zona noroeste municipal, onde a veciñanza viña sufrindo desde hai anos cortes e deficiencias no servizo.
A instalación, financiada con fondos europeos NextGenerationEU dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, permitirá dotar ao territorio dun servizo de comunicacións máis moderno, estable e rápido. Segundo o alcalde, Xoán X. Carril, «esta nova antena responde a unha necesidade histórica da veciñanza. O acceso ás telecomunicacións é hoxe un dereito básico, e garantir ese acceso tamén no rural é imprescindible para acadarmos unha maior cohesión territorial», garantizando iguales derechos a todas as parroquias.
Nos últimos anos, o Concello de Arzúa impulsou o despregue da fibra óptica en practicamente todo o termo municipal, pero en determinadas parroquias persistían zonas sen cobertura suficiente. «A fibra foi un gran avance, pero non chegaba a todas partes. Esta antena vén completar ese esforzo e poñer fin a un illamento que durante demasiado tempo afectou a moitas familias e pequenos negocios,» engadiu Carril. As obras para a instalación da estación comezarán de inmediato, e a previsión é que quede operativa en febreiro de 2026.
