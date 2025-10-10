Avanza la restauración de la Casa de Don Álvaro para acabar antes de 2026 y dotar a Lalín con un Museo do Cocido

Avanza la restauración de la histórica Casa de Don Álvaro, en Lalín. Y hasta allí acudió el conselleiro de Cultura, José López, junto al regidor, Xosé Crespo, para comprobar la marcha de los trabajos. Presupuestados en un millón de euros, buscan solucionar el deterioro y filtraciones en un inmueble que incluirá la Oficina de Turismo Municipal y un futuro Museo Permanente do Cocido.

Al hilo, y entre los otros usos previstos de cara a emplear la construcción como un contenedor sociocultural vinculado al turismo y gastronomía, se busca que acoja actividades sociales y formativas, manteniendo siempre sus características arquitectónicas. «Recuperamos como merece e para o Concello, a súa veciñanza e toda a comarca do Deza un dos seus inmobles máis significativos e icónicos», aseveró López Campos en referencia al «importante valor» de este edificio, datado en 1913, y que forma parte del Catálogo do Patrimonio cultural de Galicia, recordaba.

El conselleiro de Cultura también aludió a que, tras un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Lalín para llevar a cabo estas obras y fijar el plan de usos, las actuaciones de restauración dieron comienzo en abril de 2024 con el objetivo de «devolverlle todo o esplendor» a este edificio «emprazado no centro neurálxico, comercial e simbólico do conxunto urbano de Lalín». En ese sentido, destacó que la Casa de Don Álvaro llego a acoger «establecementos emblemáticos da vila», entre los que apuntó una chocolatería, una ferretería o el Banco Pastor. «Estamos, polo tanto, a restaurar parte importante da memoria lalinense».

Intervenciones

Las obras, además de eliminar la humedad, también procuran recuperar las vigas y viguetas afectadas por el agua y los insectos, así como de las carpinterías de madera exteriores incorporando un doble cristal que mejore la eficiencia energética del edificio.

Con este mismo objetivo, se está ejecutando un drenaje perimetral en la zona del jardín y se incorporará un nuevo aislamiento térmico en la cara interior de las fachadas y la cubierta. Por último, prevén renovar la instalación eléctrica, la destinada a iluminación y la climatización.