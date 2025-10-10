El BNG garantiza la continuidad de las paradas de autobús en Arzúa e Melide
Negociaron en el Congreso que se mantuviese la operatvidad de estos servicios "especialmente nas zonas rurais e localidades sen alternativas de transporte público"
El Bloque Nacionalista Galego ha logrado que se mantengan operativas las paradas de autobús de Arzúa y Melide que "o Goberno do Estado pretendía eliminar no novo mapa concesional", indican. Dicha acción ha sido posible gracias a los avances introducidos en la nueva Ley de Movilidad Sustentable.
De esta manera, "resólvese un problema importante para a mobilidade e o transporte público na Galiza" celebra la responsable comarcal del BNG, Iria Carreira. "Conseguimos garantir que a veciñanza de Arzúa e de Melide non perda un servizo básico que moitas veces é a única forma de desprazamento para persoas maiores ou estudantes" reivindica.
El partido negoció en el Congreso que se mantuviese la operatividad de las paradas en toda la comunidad, "especialmente nas zonas rurais e localidades sen alternativas de transporte público". Así, según explica Carreira, el servicio estará asegurado mediante dos vías: "ou ben, a Xunta de Galiza asume as paradas a custo cero, xa que o Estado compensará os custos adicionais; ou ben, se a Xunta non quixera facelo, o servizo seguirá sendo prestado polo Estado, que manterá esa conexión directamente.
Más de 130.000 gallegos podrán seguir viajando en bus
El diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, ensalzó que esta modificación "é unha conquista que evita que zonas enteiras da Galiza queden incomunicadas. Conseguimos que se manteñan as 22 paradas nos concellos galegos e que, se a Xunta as asume, non lle supoña gasto ningún. El representante también destaca que gracias a esta negociación "máis de 130.000 galegos e galegas poderán seguir empregando este transporte".
