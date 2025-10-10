EMIGRACIÓN
Fátima Pego, Tango e CDC na festa galega de Liechtenstein
Asistirán uns catrocentos emigrantes residentes no Principado
Unhas catrocentas persoas participarán este sábando na festa anual dos emigrantes residentes en Liechtenstein, que organiza o Centro Español Santiago Apóstol, presidido polo muxián Manuel Figueroa.
A celebración comezará ás 19.00 horas cunha cea a base canapés variados, cóctel de gambas en salsa rosa, ensaladas, xarrete con guarnición, tarta de queixo, café e licores da terra. De seguido comezará unha verbena amenizada con música cen por cen galega. Este ano o cartel inclúe as actuacións de Fátima Pego, o grupo Tango e o DJ Chicho da disco móbil CDC.
Os socios poderán gozar do menú e da festa de balde, e os demais deberán pagar 60 francos. A festa é, segundo Manuel Figueroa, que leva organizadas 27 edicións, «o gran encontro dos emigrantes españois que residen no Principado, a maioría dos cales son galegos e principalmente da Costa da Morte».
A celebración pretende manter vivo o espírito da galeguidade e a unidade do colectivo de emigrantes que residen no pequeno Principado. «Require dun gran esforzo e da colaboración de moita xente, pero é un momento especial para todos nós», afirma Figueroa.
Agradece ademais o apoio que reciben da Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Emigración, «que colabora con nós todos os anos».
