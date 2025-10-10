Jarro de agua fría de Augas de Galicia: la reparación de la presa de A Ponte Maceira no es «urxente nin prioritaria»
Los técnicos insisten en que solo sirve para derivar agua a los molinos, y no repercute en la traída maiana
La de Frades ya está en obras, y A Estrada quiere relanzar la playa de Liñares
Vuelve la polémica a uno de los pueblos más bonitos a nivel estatal, A Ponte Maceira, localidad que comparten Negreira y Ames y que cruza el Tambre. Pues bien, el arreglo de la presa que reventaba a principios de 2022 sigue a la espera, pese a que los técnicos llegaron a trabajar, en agosto 2023, en una proyecto por importe de 392.000 €. Por lo de pronto, desde Augas de Galicia aseguran que su reparación ni es «prioritaria» ni es «urxente», por lo que no se ofrece una «data prevista de execución».
Para apuntalar la decisión, las mismas fuentes aluden a que «cómpre aclarar de novo que o abastecemento na zona non está vinculado para nada coa reparación desa presa histórica, que, de feito, só subministra auga a uns muíños -viejas infraestructuras hidráulicas ya en desuso-, non á poboación». «Por iso, a actuación pola que se pregunta, se ben está prevista, non se pode considerar nestes momentos prioritaria nin urxente».
Esta circunstancia no ha sido demasiado bien recibida en Ames, que capta el agua potable –igual que Brión–unos metros más arriba del dique roto. Al hilo, el edil de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, respondía que «vimos observando é que, debido á ruptura da presa, o nivel vén sendo máis baixo do habitual que nos últimos veráns, o que representa un potencial perigo no caso de seca». A su vez, el alcalde Blas García reivindicaba la ejecución de dicho proyecto, por casi 400.000 € –y un plazo de obras de 5 meses– como «imprescindible e inaprazable», en un entorno declarado además como Ben de Interese Cultural.
La noticia contrasta con la reciente puesta en marcha de obras de reparación del dique en el área recreativa de A Presa, en Frades, que comenzaban hace unos días. Se trata de restaurar «un tramo de 15 metros deste encoro emprazado no dominio público hidráulico da Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa e que, ademais de dar servizo a unha antiga central hidroeléctrica no limítrofe Concello do Pino, xerou unha zona axeitada para o baño», origen de una de las principales playas fluviales allí.
Área de ocio estradense
Por su parte, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, divulgaba nuevos detalles del proyecto de puesta en valor y dinamización turística de la playa fluvial de Liñares que promueve el gobierno local, y que ya se puso en conocimiento del presidente Rueda para buscar financiación. Según el escenario propuesto a la Sociedade Deportiva Río Ulla para hacer posible la inversión en este entorno –ahora de gestión municipal–, «o Concello suxire á entidade ampliar a cesión da praia ata os 50 anos, no canto dos 25 inicialmente pactados».
Allí pretenden «ademais dunha mellora de toda a ampla zona verde e de valorización do marco fluvial», una intervención «que atenda a varios puntos. Un deles será a zona edificada, con vestiarios e área de hostalería. Sería preciso actuar tamén na zona de estacionamentos, peche frontal, mellora da accesibilidade, paseos interiores e espazo para eventos».
