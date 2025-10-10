Novo Milladoiro renueva cinco centros de transformación por medio millón

El delegado de UFD, la distribuidora de Unión Fenosa en la provincia da Coruña, Emilio Castro, se reunió con el alcalde de Ames, Blas García, para analizar el avance de los trabajos que lleva a cabo la compañía en el parque empresarial Novo Milladoiro. Allí se están sustituyendo por completo cinco centros de transformación, además de reordenar la línea en Guimaráns, por 500.000 €.

Precisamente, en esta última línea de Guimaráns se contempla la retirada de aproximadamente un kilómetro da tendido aéreo, suponiendo un beneficio importante para los vecinos de esta zona. Estas actuaciones, que estarán finalizadas «antes de que remate o ano», según aseguraban fuentes municipales, permitirán reforzar la red eléctrica y mejorar así la seguridade y fiabilidad del suministro, tanto en el propio parque industrial como en las áreas residenciales próximas al mismo.

Durante la reunión, los dos representantes abordaron también la situación del expediente de solicitud de conexión para dotar de suministro eléctrico a la nueva zona de desarrollo urbanístico Galdrachán SU16, acordando los próximos pasos para avanzar en su tramitación. El alcalde Blas García, valoró de forma positiva una inversión que redundará “nunha mellora significativa na calidade e fiabilidade do subministro eléctrico».