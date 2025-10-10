SERVIZOS
O BNG critica o «precario» servizo do ISM en Camariñas
Só conta cun traballador temporal e as cinco prazas «están vacantes»
O BNG de Camariñas critica a «precariedade» na que se atopa a oficina do Instituto Social da Mariña (ISM) e solicita «unha solución estable e definitiva para o servizo, que na actualidade só conta cun traballador».
O portavoz nacionalista, Xurxo Rodríguez, asegura que «o BNG poido constatar que, das cinco prazas coas que conta a dotación da dirección local do ISM en Camariñas, todas están vacantes, e unicamente hai un empregado que opera de xeito provisional».
Dende o BNG consideran que o Goberno central «está condenando aos usuarios a ter que desprazarse a outras oficinas, ou a utilizar unhas vías nas que non todo o mundo está habituado, sobre todo a xente maior». Ademais, destacan que «ten habido casos de xente sen cobrar por non poder tramitar as prestacións ás que tiñan dereito».
