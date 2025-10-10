Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CULTURA

O Festival Escena Muller arranca en Dumbría coa mostra fotográfica 'Coreografías do facer'

As imaxes foron tomadas entre 1965 e 1968 por Gustav Henningsen

Asistentes á inauguración da mostra fotográfica no albergue do Conco, en Dumbría.

Asistentes á inauguración da mostra fotográfica no albergue do Conco, en Dumbría. / D. C.

José Manuel Ramos Lavandeira

Dumbría

O Festival Escena Muller (FEM) abriu a quinta edición no albergue do Conco (Dumbría) coa inauguración da exposición fotográfica Coreografías do facer, á que asistiron a deputada de Igualdade, Sol Agra; o alcalde de Dumbría, Raúl González; as alcaldesas de Camariñas, Sandra Insua, e de Vimianzo, Mónica Rodríguez; e representantes de diversas entidades colaboradoras.

Comisariada por Ana Estévez Lavandeira, do equipo do Museo do Pobo Galego, a mostra reúne unha coidada selección de fotografías históricas realizadas polo folclorista e antropólogo danés Gustav Henningsen entre 1965 e 1968, que documentan o labor feminino nas vilas e aldeas de Galicia. As imaxes forman parte do arquivo da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico. En Dumbría estarán expostas durante todo este mes de outubro.

Esta exposición representa, segundo sinalou a deputada Soledad Agra, «moita da filosofía coa que naceu o festival: a visibilidade das mulleres e a súa posta en valor a través da exposición cultural con impacto no territorio».

Sobre o FEM, a deputada de Igualdade valorou especialmente “dous aspectos que non atopamos noutros festivais culturais”. O primeiro, dixo, “que as actividades se desenvolvan en diferentes espazos; tanto no territorio, o dos concellos de Camariñas, Vimianzo e Dumbría, coma nos recintos onde se celebren as propostas; uns, máis convencionais, como as casas de cultura e os auditorios; outros, máis expositivos, coma os museos; e outros, de paso e encontro, coma as prazas, os paseos marítimos ou mesmo os adros”.

O segundo é que a programación poida gozala “non só o público xeral, senón tamén o máis novo”. “Achegar as artes escénicas aos CEIPS e os IES”, dixo, “permitirá a implicación da rapazada, contribuirá a construír un futuro máis concienciado e tamén lle abrirá a ese público novo a porta a coñecer artistas da súa contorna que lles poidan servir de inspiración para as súas inquedanzas creativas”

Agra agradeceu á compañía aAntena Teatro, organizadora do festival co patrocinio da Deputación da Coruña, a elección da Costa da Morte como sede desta quinta edición.

Programa FEM

Coa dirección de Xosé Leis e Bernardino Martínez, o Festival Escena Muller 2025 desenvolverase desde hoxe ata o 26 de outubro combinando propostas escénicas, accións ambientais, espazos de coidado, obradoiros, encontros interxeracionais e iniciativas de recuperación da memoria, coa vontade de facer da cultura unha ferramenta de transformación colectiva. Entre os nomes protagonistas do programa están os de Iria Sobrado, Estíbaliz Espinosa, Esther Carrodeguas, Iria Pinheiro, Noelia Darriba ou Lupe Blanco.

Esta edición aposta pola Costa da Morte como escenario vivo, recoñecendo o potencial cultural de concellos como Camariñas, Dumbría e Vimianzo, que, segundo a organización, “comparten un forte vínculo coa memoria e co territorio, e unha relación histórica co saber popular, a palabra e a resistencia cultural e comunitaria das mulleres”.

