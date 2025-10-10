Pirotecnia, nova muiñeira e documental na festa polos 100 anos de Pontecesures
Homenaxeouse a primeira Corporación do 9 de outubro de 1925
Houbo pleno extraordinario e xornada lúdica para a veciñanza
O Concello de Pontecesures é xa centenario. Na tarde deste xoves celebrou os seus cen anos de vida como municipio independente nun pleno extraordinario no que participaron representantes dos tres grupos municipais, veciñanza e diversas autoridades da comarca.
O acto, desenvolvido no salón de plenos, incluíu a estrea da 'Muiñeira de Cesures' e a proxección dun documental conmemorativo para rematar cunha sesión de pirotecnia. A celebración do centenario de Pontecesures converteuse nun acto de memoria colectiva e de recoñecemento a todas as xeracións que contribuíron a facer da vila o que é hoxe en día, un lugar de xente emprendedora, solidaria e orgullosa das súas raíces, segundo a alcaldesa. «Pontecesures é moito máis que un lugar: é un sentimento, unha maneira de entender o traballo, a vida e a comunidade», dixo. Tamén homenaxeou á primeira Corporación... a do 9-9-1925.
- El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
- El coche que llevó a Asunta a la muerte circula por Teo y está en venta
- El PSOE de Santiago denuncia el 'desmantelamiento' del servicio de actividades socioculturales por la 'falta de monitores
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- Riande cuelga el cartel de ‘se vende’ por 1,2 millones de euros
- Quejas de comerciantes y vecinos por un hombre que vive semidesnudo en la Praza de Cervantes
- Varios tramos de la autovía entre Lugo y Santiago seguirán limitados a 100 kilómetros por hora