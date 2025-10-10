Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pirotecnia, nova muiñeira e documental na festa polos 100 anos de Pontecesures

Homenaxeouse a primeira Corporación do 9 de outubro de 1925

Houbo pleno extraordinario e xornada lúdica para a veciñanza

Pescadores en el Ulla con la entrada al Concello de Pontecesures detrás / Antonio Hernández

Marcos Manteiga Outeiro

Pontecesures

O Concello de Pontecesures é xa centenario. Na tarde deste xoves celebrou os seus cen anos de vida como municipio independente nun pleno extraordinario no que participaron representantes dos tres grupos municipais, veciñanza e diversas autoridades da comarca.

O acto, desenvolvido no salón de plenos, incluíu a estrea da 'Muiñeira de Cesures' e a proxección dun documental conmemorativo para rematar cunha sesión de pirotecnia. A celebración do centenario de Pontecesures converteuse nun acto de memoria colectiva e de recoñecemento a todas as xeracións que contribuíron a facer da vila o que é hoxe en día, un lugar de xente emprendedora, solidaria e orgullosa das súas raíces, segundo a alcaldesa. «Pontecesures é moito máis que un lugar: é un sentimento, unha maneira de entender o traballo, a vida e a comunidade», dixo. Tamén homenaxeou á primeira Corporación... a do 9-9-1925.

