Más de 850 jugadores toman sus puestos en la 'lanparty' más esperada de Galicia

La mayor lanparty gallega ya ha puesto en marcha su edición especial centrada en inteligencia artificial, la XGN Intermax AI Edition, que tendrá lugar hasta el domingo a primera hora de la tarde en el recinto Feria Internacional de Galicia ABANCA.

En esta destacada edición, que coincide con el 25ª aniversario del evento, los dos pabellones principales del recinto acogen a 863 inscritos en su Intranet, un 8% más que el año pasado, en el que hubo 800. Estos disfrutarán y compartirán sus intereses sobre nuevas tecnologías y ocio electrónico con otros aficionados y profesionales, además de formarse y también competir en diversas áreas.

Las personas registradas en la party -cuyo número aún puede aumentar, pues la inscripción sigue abierta en la web del evento- disponen de un puesto para su equipo informático con derecho a acampar en el interior del pabellón y también de un amplio programa de propuestas y torneos exclusivos. Todos ellos tienen la posibilidad de navegar, gracias al patrocinador Intermax Technology, a una velocidad de hasta 40 Gbps.

Durante ambas jornadas también se habilitará una zona abierta de la party, denominada Extranet, que contará con un interesante programa al que podrán acceder gratuitamente los registrados y también los visitantes que se acerquen al recinto. Como esta edición está dedicada a la inteligencia artificial, este espacio cuenta con presencia expositiva de varias empresas centradas en IA.

70 actividades variadas

El número de actividades supera al del año pasado, pasando de cincuenta a setenta. En cuanto a las que están dirigidas exclusivamente a los inscritos, la Intranet incluirá competiciones de arte digital y también de CTF, en las que los participantes tratarán de resolver retos de ciberseguridad.

En el apartado hardware contará con diversas propuestas, entre ellas introducción y creación de proyectos de modificación y personalización de equipos (modding), la carrera de leds Open Led Race y una zona de impresoras 3D con granja de estas máquinas o el espacio Maisprinter, pensado para que apasionados de este ámbito compartan conocimientos, experimenten y pongan a punto las impresoras.

En lo referente al área de software libre, se incluyen prácticas como el AI Contest, una prueba centrada en programar un robot para que compita con otros en un sencillo juego.

Competiciones de más de veinte videojuegos

Asimismo, se organizarán torneos de más de veinte videojuegos, algunos para ordenador y otros para consola. Entre ellos, habrá ocho competiciones con premios, que serán de League of Legends, CS2, Valorant, Rocket League, FC26, Mario Strikers: Battle League, Super Smash Bros Ultimate y Mario Kart Deluxe 8. Las restantes serán de Overwatch 2, AoE II Definitive Edition, Duck Game, Overcooked 2, Peak, Pokemon TCG Pocket, R.E.P.O, Starcraft 2: Legacy of the Void, Teamfigth Tactics, Tricky Towers, Ultimate Chicken Horse, Ultra Start, Web Games, StreetFighter y Clash Royale.

Participantes en las finales de una de las competiciones de videojuegos de la XGN Intermax del año pasado. / Cedida

También se podrá participar en juegos divertidos como el trivial de cine, dibujo analógico, fast relato, juegos con aviones de papel o concurso de plastilina. Además, la Extranet ofrecerá un amplio programa de conferencias y talleres centrados en la inteligencia artificial y el gaming que serán impartidos por destacados expertos.

Por otra parte, habrá atractivos obradores, entre ellos uno centrado en electrónica que propondrá construir una radio FM desde cero, otro sobre cómo hackear dispositivos electrónicos, un tercero de hacking ético y un cuarto centrado en la programación de bajo nivel con fundamentos de la programación de sistemas operativos en arquitectura x86.

En el recinto ferial también se celebrarán talleres de diversas temáticas. / Cedida

Se añadirán talleres de cosplay, actividad consistente en confeccionar disfraces y accesorios de personajes de videojuegos, cine, manga o cómic. A mayores, el evento dispondrá de áreas de videoconsolas, de gafas de realidad virtual o de simuladores de videojuegos, además de futbolín, ping pong, ajedrez o pistas deportivas.