A Xunta recibe autorización xudicial para retirar os animais mortos que apareceron nunha nave de Ordes
A Administración autonómica prepara a intervención para evitar un problema sanitario e coordínase co Concello de Ordes e co Seprona
A nave está na parroquia de Mesón do Vento e a maioría dos animais atopados son aves
El Correo Gallego
A Xunta de Galicia acaba de recibir a autorización xudicial necesaria para proceder á retirada dos animais mortos localizados nunha nave da parroquia de Mesón do Vento, no municipio de Ordes.
A actuación, impulsada pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, levarase a cabo de maneira inminente e conta coa colaboración do Servizo de Protección da Natureza (Seprona) da Garda Civil. O departamento autonómico explicou que se trata dunha medida urxente para evitar un posible risco sanitario, e que xa se contactou co Concello de Ordes, ao afectar a unha competencia municipal.
O operativo activouse despois de que, o pasado martes, o Seprona solicitase a participación de veterinarios do Servizo de Patrimonio Natural da Delegación Territorial de Medio Ambiente na Coruña nunha inspección á nave. Durante a revisión, detectouse a presenza de animais vivos e doutros xa mortos, correspondentes a distintas especies —principalmente aves—, ademais de gaiolas baleiras.
Ante o achado, os axentes levantaron acta, detiveron ao propietario do inmoble e incautaron os animais vivos, comunicando os feitos á autoridade xudicial.
Unha vez obtida a autorización, a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático está a ultimar os preparativos para que a empresa Gestora de Subprodutos de Galicia (Gesuga) poida iniciar a retirada dos restos nas próximas horas. O obxectivo, segundo subliñan fontes da Xunta, é previr calquera problema sanitario e garantir unha eliminación segura dos residuos.
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
- El coche que llevó a Asunta a la muerte circula por Teo y está en venta
- Dos científicos del área de Santiago formados en la USC, entre los premiados en el Día da Ciencia en Galicia
- O Son do Camiño calienta motores y revela las fechas de la nueva edición del festival
- Jarro de agua fría de Augas de Galicia: la reparación de la presa de A Ponte Maceira no es «urxente nin prioritaria»
- Rosón responde a la oferta de Verea: "Jamás formaré un gobierno de coalición con el PP"
- Un menor resulta herido en la avenida de Lugo en el quinto atropello en apenas un mes en Santiago