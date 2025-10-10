Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Xunta recibe autorización xudicial para retirar os animais mortos que apareceron nunha nave de Ordes

A Administración autonómica prepara a intervención para evitar un problema sanitario e coordínase co Concello de Ordes e co Seprona

A nave está na parroquia de Mesón do Vento e a maioría dos animais atopados son aves

Agentes del Seprona. / Cedida

A Xunta de Galicia acaba de recibir a autorización xudicial necesaria para proceder á retirada dos animais mortos localizados nunha nave da parroquia de Mesón do Vento, no municipio de Ordes.

A actuación, impulsada pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, levarase a cabo de maneira inminente e conta coa colaboración do Servizo de Protección da Natureza (Seprona) da Garda Civil. O departamento autonómico explicou que se trata dunha medida urxente para evitar un posible risco sanitario, e que xa se contactou co Concello de Ordes, ao afectar a unha competencia municipal.

O operativo activouse despois de que, o pasado martes, o Seprona solicitase a participación de veterinarios do Servizo de Patrimonio Natural da Delegación Territorial de Medio Ambiente na Coruña nunha inspección á nave. Durante a revisión, detectouse a presenza de animais vivos e doutros xa mortos, correspondentes a distintas especies —principalmente aves—, ademais de gaiolas baleiras.

Ante o achado, os axentes levantaron acta, detiveron ao propietario do inmoble e incautaron os animais vivos, comunicando os feitos á autoridade xudicial.

Unha vez obtida a autorización, a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático está a ultimar os preparativos para que a empresa Gestora de Subprodutos de Galicia (Gesuga) poida iniciar a retirada dos restos nas próximas horas. O obxectivo, segundo subliñan fontes da Xunta, é previr calquera problema sanitario e garantir unha eliminación segura dos residuos.

