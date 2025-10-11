Más de 860 jóvenes aprenden y juegan en la ‘lanparty’ gallega del ocio tecnológico

El conselleiro de Cultura, José López Campos, acompañado por la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, compartió experiencias con los participantes en la segunda jornada de la XGN Intermax IA Edition, la lanparty gallega apoyada por la Xunta que reúne hasta el domingo 863 jóvenes, un 8 % más que el año pasado, en la Feria Internacional de Galicia Abanca, en Silleda.

Campos definió este encuentro como «una gran oportunidad de desarrollo para la juventud, que encuentra en este espacio de intercambio un lugar para formarse, aprender y crecer en un ámbito con un gran futuro». En este sentido, añadió, «desde la Xunta seguimos muy de cerca las nuevas formas de ocio, como son las basadas en las tecnologías, ya que suponen un canal para que la juventud potencie su talento».

Destacó el ámbito digital como uno «de los puntos claves donde ponemos el foco en el impulso de la lengua, con medidas destinadas a fomentar la presencia del gallego». Este año, subrayó, «es especialmente importante el encuentro, ya que está centrado en la Inteligencia artificial, una herramienta que, bien usada, puede ofrecernos muchas vías de conexión con la juventud a través del entretenimiento y la formación».