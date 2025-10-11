Ames tilda de «inaceptable a paralización» del arreglo de la presa en A Ponte Maceira

El Ayuntamiento de Ames tilda de «inaceptable a paralización por parte da Consellería de Medio Ambiente de Ángeles Vázquez» del proyecto de reparación de la presa de A Ponte Maceira, una infraestructura hidráulica y patrimonial estratégica, situada entre los ayuntamientos de Ames y Negreira, y reconocida como Ben de Interese Cultural (BIC).

La presa, situada en el río Tambre en pleno Camino de Santiago, lleva desde marzo de 2022 en estado de deterioro, tras una rotura que afectó gravemente a su estructura, siendo este deterioro denunciado de manera reiterada ante los organismos competentes. Sin embargo, desde Augas de Galicia negaban a este diario que la obra sea «prioritaria» o «urxente», al no afectar a la captación de traída.

Así, hay que recordar que la Xunta, a través de Augas de Galicia, comprometió en 2022 la reparación de la infraestructura y, ya en el año 2023, anunció la elaboración de un proyecto valorado en 392.000 euros, con plazo de ejecución de cinco meses. La propia conselleira de Infraestructuras en aquel momento, Ethel Vázquez, confirmó a finales de agosto de 2023 que el proyecto estaba en fase de supervisión y tramitación previa a la licitación.

Pero a día de hoy, la administración amesana no recibió ninguna respuesta a las múltiples solicitudes de información, peticiones de reuniones, y mismo a la declaración institucional aprobada por todos los grupos municipales en el pleno de mayo de 2025, instando a actuar de forma inmediata para preservar la integridad de la presa.

Varias comunicaciones

Desde el año 2023, el gobierno del Ayuntamiento de Ames, mantuvo varias comunicaciones con el departamento autonómico solicitando información sobre el avance del proyecto, y reiterando la necesidad de su ejecución. El 31 de julio de 2023, el alcalde, Blas García, contactó con la Xunta de Galicia para interesarse por el estado del proyecto, recibiendo respuesta directa de la conselleira Ethel Vázquez; el 14 de febrero de 2024 el Concello remitió un escrito oficial reiterando la necesidad urgente de iniciar las obras; el 17 de junio de 2024 el Ayuntamiento de Ames realizó otra comunicación advirtiendo del agravamiento de la situación y solicitando reunión presencial; durante la jornada de 2 de septiembre de 2024 el gobierno municipal solicitó por registro oficial una actualización sobre los plazos de ejecución; por último, el 28 de mayo de 2025, el pleno de Ames aprobó por unanimidad una declaración institucional impulsada por el grupo socialista, el grupo de gobierno, para ejecutar el proyecto de reparación de la mencionada presa.

Desde el Concello de Ames se rechaza totalmente este cambio de postura de la Xunta tras el relevo de la conselleira al cargo de esta actuación, que ahora dirige Ángeles Vázquez, por «romper unilateralmente» el compromiso adquirido años atrás.