Bembibre vuelve a acoger el Congreso Galego de Bonsái este fin de semana

Para la jornada del sábado se incluirá un Concurso de Novos Talentos

El domingo destacará la demostración conjunta de Ruiz y Colmenares.

Manolo Baleato, por la izquierda, con Diego Luis Díaz, Alberto Baleato y Antonio Negreira

Manolo Baleato, por la izquierda, con Diego Luis Díaz, Alberto Baleato y Antonio Negreira / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Val do Dubra

Vuelve este fin de semana a Bembibre (Val do Dubra) el Congreso Galego de Bonsái, un encuentro de referencia para todos los amantes de este arte que tendrá lugar el sábado y domingo en el pabellón municipal, con entrada gratuita para todo el público.

Durante dos días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia programación que incluye demostraciones en directo, conferencias especializadas y el esperado Concurso de Bonsái, con premios en diferentes categorías y reconocimientos especiales. Entre los participantes en el congreso estarán destacados y reconocidos maestros como Pablo Comesaña, Germán Colmenares, David Ruiz y Gabriel Corral, que compartirán su experiencia a través de demostraciones y charlas. En concreto, para esta jornada del sábado se incluirá un Concurso de Novos Talentos, mientras que el domingo se destacará con la gran demostración conjunta de Ruiz y Colmenares.

Su impulsor, el vecino Alberto Baleato, lleva desde el año 2000 formándose (participando en cursos en Madrid, Milán y Japón) y desde 2015 comercializando bonsáis (cada semana parten ejemplares de Bembibre hacia España, Italia o Noruega). Fue arropado en la presentación por su padre, el regidor Luis Díaz y el primer teniente de alcalde, Antonio Negreira.

