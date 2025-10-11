Bembibre vuelve a acoger el Congreso Galego de Bonsái este fin de semana
Para la jornada del sábado se incluirá un Concurso de Novos Talentos
El domingo destacará la demostración conjunta de Ruiz y Colmenares.
Vuelve este fin de semana a Bembibre (Val do Dubra) el Congreso Galego de Bonsái, un encuentro de referencia para todos los amantes de este arte que tendrá lugar el sábado y domingo en el pabellón municipal, con entrada gratuita para todo el público.
Durante dos días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia programación que incluye demostraciones en directo, conferencias especializadas y el esperado Concurso de Bonsái, con premios en diferentes categorías y reconocimientos especiales. Entre los participantes en el congreso estarán destacados y reconocidos maestros como Pablo Comesaña, Germán Colmenares, David Ruiz y Gabriel Corral, que compartirán su experiencia a través de demostraciones y charlas. En concreto, para esta jornada del sábado se incluirá un Concurso de Novos Talentos, mientras que el domingo se destacará con la gran demostración conjunta de Ruiz y Colmenares.
Su impulsor, el vecino Alberto Baleato, lleva desde el año 2000 formándose (participando en cursos en Madrid, Milán y Japón) y desde 2015 comercializando bonsáis (cada semana parten ejemplares de Bembibre hacia España, Italia o Noruega). Fue arropado en la presentación por su padre, el regidor Luis Díaz y el primer teniente de alcalde, Antonio Negreira.
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
- El coche que llevó a Asunta a la muerte circula por Teo y está en venta
- Jarro de agua fría de Augas de Galicia: la reparación de la presa de A Ponte Maceira no es «urxente nin prioritaria»
- Dos científicos del área de Santiago formados en la USC, entre los premiados en el Día da Ciencia en Galicia
- O Son do Camiño calienta motores y revela las fechas de la nueva edición del festival
- Rosón responde a la oferta de Verea: "Jamás formaré un gobierno de coalición con el PP"
- Un menor resulta herido en la avenida de Lugo en el quinto atropello en apenas un mes en Santiago