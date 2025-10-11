Competiciones y setenta propuestas desde Silleda para la mayor lanparty informática de Galicia

La mayor lanparty de Galicia (reunión de aficionados a la informática) empezaba este viernes en una edición especial centrada en inteligencia artificial, la XGN Intermax AI Edition, que durará hasta el domingo a primera hora de la tarde en el recinto Feria Internacional de Galicia Abanca, Silleda. En total, 863 inscritos de toda la comunidad y de fuera de ella, que no quisieron perderse el 25 aniversario del evento en el que, además, tomó parte el director de la Fundación Semana Verde, Ricardo Durán.

De esta forma arrancaba la party orientada a que los asistentes disfruten y comparten sus intereses sobre nuevas tecnologías y ocio electrónico con otros aficionados y profesionales, además de formarse y también competir en diversas áreas. Con un puesto para cada equipo informático y derecho a acampar en el interior del pabellón, todos ellos tienen la posibilidad de navegar, gracias a Intermax Technology, a 40 Gbps.

Asimismo, disponen de un amplio programa conformado por setenta propuestas, algunas exclusivas y otra en las que pueden participar tanto ellos como los visitantes que acudan el viernes o sábado a la zona de acceso libre de la party, la Extranet. En cuanto a estas propuestas, comenzaron el viernes con más de 30 competiciones centradas en arte digital, videojuegos, modding (modificación de equipos), setups (personalización creativa del espacio individual de los participantes en la party), programación de robots y CTF, para demostrar las habilidades en ciberseguridad.

Área de hardware

Además, en el área de hardware ya está en marcha una zona de impresoras 3D con granja de estas máquinas o el espacio Maisprinter, pensado para que apasionados de este ámbito compartan conocimientos, experimenten y pongan a punto las impresoras. También en esta área ha dado comienzo ya un taller centrado en modding, que durante viernes y sábado incluirá sesiones de iniciación y preparación de la torre del equipo, material low cost, pintura y técnicas de acabado y montaje de hardware y refrigeración líquida.

En cuanto a la Extranet, zona de acceso libre, daban comienzo en la tarde de ayer los talleres tecnológicos sobre la construcción desde cero de una radio FM funcional; en cómo hackear dispositivos electrónicos; y hacking ético. También las conferencias del viernes –fueron tres–, suscitaron gran interés.

Así, José Ramón Mosteiro, de Netex Learning, hablaba sobre 'Gamificación a través de la IA para la formación' y Raúl Ordoñez Jaspeante, formador y divulgador de referencia en inteligencia artificial, lo hizo sobre 'Inteligencia artificial: tu nuevo superpoder'. Por último, el youtuber Toro Tocho Reviews, nombre bajo el que está Christian Sanz, explicaba cómo 'Exprimir tu pc al 100%, optimización de CPU y GPU para gaming, creación de contenidos e IA', charla para aprender a optimizar el rendimiento de un pc sacándole el máximo partido.

Precisamente, Jaspeante, en una charla, inspiradora y dirigida a todos los públicos, explicó cómo la inteligencia artificial puede integrarse en la vida personal y profesional para pensar, crear y trabajar de formas que hasta hace poco parecían imposibles: «La IA no es magia, pero se parece bastante a un superpoder», aseveró, demostrando con ejemplos prácticos y cercanos que «no viene a sustituir a las personas, sino a potenciar lo que nos hace únicos» y «es una herramienta que abre las puertas», liberando de «procesos mecánicos», según el influencer.