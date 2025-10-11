POLÍTICA
Daniel Pérez xa é o novo alcalde de Carballo
Promete dar continuidade a un proxecto "pensado por e para as persoas"
Daniel Pérez (BNG) xa é o novo alcalde de Carballo, tras asumir o relevo de Evencio Ferrero, quen deixou o cargo tras 22 anos no primeiro sillón municipal.
Nun ateigado salón de plenos, Pérez López, recibiu o bastón de mando de mans da concelleira Belén Lendoiro, e asumiu o compromiso de dar continuidade "a un proxecto pensado por e para as persoas", convencido de que "temos todo un futuro por gañar".
O novo rexedor carballés asegurou que do seu antecesor, Evencio Ferrero, a quen ten como referente persoal e político, "aprendin a resistir, caer, levantarme e non renderme nunca" e tamén que "para ser un bo político é imprescindible ser unha boa persoa".
Subliñou que "este é un relevo para continuar o gran traballo desenvolvido nestes anos" e amosou o seu agradecemento a "todas as persoas que apostaron por este proxecto político". O obxectivo, engadiu, e seguir avanzando "para facer de Carballo un bo lugar para vivir".
Afirmou que o seu goberno seguirá traballando nun "proxecto común e global para camiñar cara o Carballo do futuro", apostando por dotar as parroquias de máis servizos "para fixar poboación e dinamizar o rural. Queremos un rural vivo". Avanzarán tamén no plan de humanización do ámbito urbano e nun proxecto transformador dende os eidos da cultura e o deporte, "nos que Carballo xa é un referente en Galicia". Reforzar as políticas sociais e de igualdade, o turismo e a mellora económica son outros dos seus retos.
Daniel Pérez asegurou que "aínda queda moito por facer" e lembrou que hai "proxectos vitais" que "a Xunta debe cumprir" como a ampliación do polígono de Bértoa, o novo centro de saúde, a circunvalación ou a mellora do transporte público.
Sinalou que practicará "a política de man tendida, baseada na lealdade, o diálogo e a participación", pois ten claro que "só escoitando á xente se acerta", concluíu Pérez.
