Espazo Nature, un refuxio único entre Razo e Baldaio

Foi recoñecido pola Deputación cos premios PEL 2025

Rosa Ana García, segunda dereita, coas responsables de Espazo Nature, de Carballo.

Rosa Ana García, segunda dereita, coas responsables de Espazo Nature, de Carballo.

José Manuel Ramos Lavandeira

A deputada de Industria, Empresa, Medio Ambiente, Emprego e Política Demográfica da Deputación da Coruña, Rosa Ana García, visitou Espazo Nature, en Razo (Carballo), un proxecto pioneiro de turismo sostible galardoado co Primeiro Premio PEL 2025.

O recoñecemento, concedido pola Deputación este verán, distingue o labor de Espazo Nature como exemplo de innovación, responsabilidade ambiental e dinamización económica do medio rural, ao ofrecer unha proposta turística que integra a natureza, o benestar e o respecto polo entorno.

Rosa Ana García destacou que “proxectos coma Espazo Nature demostran que é posible xerar emprego e riqueza no rural apostando pola sustentabilidade e o turismo responsable”. A deputada puxo en valor tamén o papel deste tipo de iniciativas á hora de crear emprego verde e reforzar a imaxe de Galicia como destino comprometido co medio ambiente e coa calidade de vida.

Un refuxio sostible a cinco minutos da praia

Situado entre as impresionantes vistas ao mar de Razo e a lagoa de Baldaio, Espazo Nature ofrece unha experiencia única para quen busca desconectar, revitalizarse e conectar coa natureza. O complexo foi deseñado baixo criterios de sustentabilidade: emprega enerxías renovables, promove a eficiencia enerxética e aposta por materiais de construción respectuosos co entorno, reducindo ao mínimo o impacto ambiental.

O proxecto, ademais de ser un modelo de turismo responsable, contribúe á creación de emprego local e á reactivación económica da contorna rural, converténdose nun referente de como o desenvolvemento empresarial pode ir da man da protección ambiental.

A visita da deputada serviu tamén para explorar posibles colaboracións futuras entre o sector público e o privado que permitan replicar o modelo noutros territorios galegos. “Espazo Nature é unha mostra de que o futuro do turismo pasa pola sustentabilidade, pola innovación e pola posta en valor do noso patrimonio natural”, engadiu Rosa Ana García.

Co respaldo do Premio PEL e o seu crecemento constante, Espazo Nature consolídase como un referente galego de turismo verde, un espazo no que a natureza e o benestar conviven en harmonía.

