ACCIDENTE
Evacuado ao hospital un ciclista que sufriu unha caída en Padrón
Perdeu a consciencia momentaneamente e tiña un corte na mandíbula
Un ciclista resultou ferido esta tarde tras sufrir unha caída en Padrón. O 112 Galicia recibiu a alerta pasadas as 14.00 horas.
O accidente tivo lugar na Travesía de Iria Flavia e, como consecuencia da caída, o ciclista perdeu momentaneamente a consciencia, pero recuperouse axiña e foi evacuado ao hospital cun corte na mandíbula.
Ademais dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061, ata o lugar acudiron axentes da Garda Civil e da Policía Local, e membros do GES de Padrón.
