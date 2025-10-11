Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACCIDENTE

Evacuado ao hospital un ciclista que sufriu unha caída en Padrón

Perdeu a consciencia momentaneamente e tiña un corte na mandíbula

O ciclista foi trasladado en ambulancia ao hospital. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Padrón

Un ciclista resultou ferido esta tarde tras sufrir unha caída en Padrón. O 112 Galicia recibiu a alerta pasadas as 14.00 horas.

O accidente tivo lugar na Travesía de Iria Flavia e, como consecuencia da caída, o ciclista perdeu momentaneamente a consciencia, pero recuperouse axiña e foi evacuado ao hospital cun corte na mandíbula

Ademais dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061, ata o lugar acudiron axentes da Garda Civil e da Policía Local, e membros do GES de Padrón

