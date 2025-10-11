Frades termina estos días la nueva senda de Añá y Oroso la mejora viaria de A Baxoia

El alcalde de Frades, Roberto Rey Martínez, y el edil de Medio Rural, Manuel Ferreiro Marzoa, visitaron las obras de mejora de la seguridad en el viario que conecta la plaza y el núcleo de Añá con la iglesia y el camposanto parroquial. Se trata de una senda en dos tramos, que suman de 285 metros de largo y 1,5 metros de ancho, construida mediante 20 cm de zahorra y 15 cm de hormigón. Asimismo, están previstas otras actuaciones en travesías de Oroso y el centro de Melide.

En cuanto a la actuación en Frades, está limitada exteriormente por un borde de hormigón que cuenta con la canalización de pluviales, con los correspondientes pozos de registro y arquetas para sumideros. A pesar de que el plazo de ejecución es de seis meses, el alcalde Roberto Rey indica que «os traballos avanzan a bo ritmo, polo que agardamos que nos próximos días xa poida quedar rematada e permita mellorar a seguridade viaria dos numerosos veciños e veciñas de Añá, que antes tiñan que compartir o camiño cos coches e que agora dispoñen dunha senda peonil e un sistema de recollida de pluviais que evitará que se enlame a zona en caso de choiva», reseñaba.

Esta intervención supone una inversión de 64.692 euros, de los que el Concello de Frades aporta un 10 por ciento del total.

Asimismo, en Oroso dan por terminadas las actuaciones de mejora de la red viaria en A Baxoia, parroquia de Deixebre, por algo más de 20.000 euros, y una intervención a lo largo de trescientos metros de vía, mejorando el firme.

Trabajos de asfaltado en A Baxoia, Concello de Oroso / Concello

Y ya en Melide, se renovará el pavimento y suministros, mejorando así la seguridad, en la rúa Ovedo. La adjudicataria, por un valor de 203.933 €, es la Construcciones M. Espiño SL. Situada en el casco histórico, esta calle integra el BIC del Camino Francés.

Según fuentes melidenses, el principal objetivo de esta intervención «é mellorar a seguridade e a accesibilidade da zona, suprimindo as barreiras arquitectónicas e adecuando a vía para o uso cómodo e diario da veciñanza, mellorando do mesmo xeito a imaxe urbana. Con este fin, o Concello opta por manter ao mesmo nivel o pavimento para o tráfico rodado e o peonil, utilizando lousa de granito», y el tráfico se reordenará «con prioridade peonil, limitando o tráfico rodado ás persoas residentes».