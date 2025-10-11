Casi dos mil peces 'fichados' por el contador instalado en la presa de O Xirimbao en el Ulla

Cinco meses después de su puesta en funcionamiento, el contador automático de peces instalado por la Xunta en la escala de la presa de O Xirimbao (Teo), en el río Ulla, ya está suministrando los primeros datos de interés para ahondar en el conocimiento y garantizar la conservación de las poblaciones de especies migradoras que circulan por este punto.

Así lo destacó la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que visitó la zona en la que está instalado el contador, con una inversión de 219.489 € financiados con fondos europeos dentro del proyecto Mil Ríos. Las obras incluyeron la ejecución de otras actuaciones en la escala de peces para permitir su funcionamiento como estación de captura.

Lucía Calvo, izquierda, y Ángeles Vázquez siguiendo las explicaciones de un técnico. / X. G.

Vázquez, que estuvo acompañada por la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, señaló que es un sistema único en toda la península ibérica. Combina tecnología de escaneo y vídeo, lo que permite hacer un seguimiento y control vía web de todos los individuos que pasan por este punto. Los pescados se contabilizan en ambas direcciones, registrándose datos de temperatura y tamaño que, junto con las imágenes grabadas, se almacenan en la nube para poder acceder a ellos y editarlos cuando sea necesario.

Desde su entrada en funcionamiento, a comienzos de mayo, ya se contabilizaron 1.950 ejemplares. Por especies, las más abundantes son, por este orden, la boga o escalo (894 individuos inscritos), el reo (621), la zamborca (298) o la trucha residente (124).