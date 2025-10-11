Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Negreira abre el plazo para optar a un galardón de poesía Ardeiro con 3.000 euros en premios

Se prolongará hasta el próximo 16 de diciembre

El fallo y entrega de premios llegará el 16 de enero

Autoridades, jurado y ganadoras en la anterior edición del premio Ardeiro

Autoridades, jurado y ganadoras en la anterior edición del premio Ardeiro / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Negreira

El Ayuntamiento de Negreira acaba de abrir el plazo para poder participar en el XIV Certamen de Poesía Xosé M. López Ardeiro hasta el 16 de diciembre (los interesados pueden recabar más datos a través del email marcos.perez@concellodenegreira.es).

El fallo del jurado y la entrega de premios llegarán el 16 de enero de 2026 al Auditorio Afonso Eanes, y se mantienen los premios: 2.500 € más la publicación del libro para el ganador y 500 € para el finalista. Colabora la Dirección Xeral de Cultura de la Xunta.

Noticias relacionadas y más

En la anterior edición de este galardón, la decimotercera, ganó la obra 'A pintora', de Lupe Gómez Arto, natural de Curtis. Este poemario es un homenaje a la pintora María Antonia Dans, ya que, según declaró, «me siento representada con las pinturas que ella hacía de niñas y madres labradoras; me veo en sus pinturas, por eso quise con este libro representar a la pintora, a ella, con mis palabras».

