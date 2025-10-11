Val do Dubra Contra o Cancro suma 24.300 euros a la lucha oncológica
El Show dos Nosos logró una afluencia de 1.500 personas
Cuando comenzó en el año 2018 apenas reunieron a seiscientas
La cuarta edición de Val do Dubra contra o Cancro, conformada por la ruta solidaria del 1 de mayo y el Show dos Nosos celebrado el 4 de octubre, terminó con una recaudación conjunta de 24.307 euros que se destinarán a la lucha contra las enfermedades oncológicas.
En concreto, la mitad de esos fondos se donará a la Asociación Española Contra o Cancro con sede en Santiago y el resto a la Obra Social Pediatría del Clínico de la misma capital gallega.
Desde la organización, siempre a cargo de los vecinos de Val do Dubra, aludían a los resultados del evento, subrayando que «normalizamos xuntar 1.500 persoas e recaudar 24.000 euros, pero en realidade é algo o que temos que darlle moito valor e ver o extraordinario que é».
En el pasado
Asimismo, echan la vista atrás, y recuerdan que «no 2018 comezamos xuntando 600 persoas e a día de hoxe falamos de 1.500. No 2018 xuntamos 8.000 € e agora estamos en 24.000 euros». Y reconocen que «nin nos nosos mellores pensamentos imaxinabamos esta evolución; sen dúbida este gran logro é de todos os veciños, todos negocios, todos os membros da organización», terminaban.
