Val do Dubra Contra o Cancro suma 24.300 euros a la lucha oncológica

El Show dos Nosos logró una afluencia de 1.500 personas

Cuando comenzó en el año 2018 apenas reunieron a seiscientas

Miembros de la organización en el palco del Show dos Nosos, en Val do Dubra

Miembros de la organización en el palco del Show dos Nosos, en Val do Dubra / Cedida

Marcos Manteiga Outeiro

Val do Dubra

La cuarta edición de Val do Dubra contra o Cancro, conformada por la ruta solidaria del 1 de mayo y el Show dos Nosos celebrado el 4 de octubre, terminó con una recaudación conjunta de 24.307 euros que se destinarán a la lucha contra las enfermedades oncológicas.

En concreto, la mitad de esos fondos se donará a la Asociación Española Contra o Cancro con sede en Santiago y el resto a la Obra Social Pediatría del Clínico de la misma capital gallega.

Desde la organización, siempre a cargo de los vecinos de Val do Dubra, aludían a los resultados del evento, subrayando que «normalizamos xuntar 1.500 persoas e recaudar 24.000 euros, pero en realidade é algo o que temos que darlle moito valor e ver o extraordinario que é».

En el pasado

Asimismo, echan la vista atrás, y recuerdan que «no 2018 comezamos xuntando 600 persoas e a día de hoxe falamos de 1.500. No 2018 xuntamos 8.000 € e agora estamos en 24.000 euros». Y reconocen que «nin nos nosos mellores pensamentos imaxinabamos esta evolución; sen dúbida este gran logro é de todos os veciños, todos negocios, todos os membros da organización», terminaban.

Ames tilda de «inaceptable a paralización» del arreglo de la presa en A Ponte Maceira

Frades termina estos días la nueva senda de Añá y Oroso la mejora viaria de A Baxoia

Sale la revista ‘Obradoiro. Prospectiva I’ y presentan ‘Tiempo y viaje en la Compostela medieval’

A Silveira de Kiko da Silva, 11 de outubro de 2025

El compostelano Andrés Rodís gana el premio Auditorio de Galicia para Artistas Noveis

De sol a sol a los mandos de una cosechadora de un millón de euros: "É a miña oficina"

Medio millar de gallegos acude cada mes a la línea contra el suicidio: «En un situación de riesgo, hay una franja de 90 minutos que es crucial»

Carrera solidaria por el ictus en Santiago a favor de Dano Cerebral Galicia

