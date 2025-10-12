Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONVENIO

Ames acondicionará o campo de Tapia para actos de lecer

O alcalde asinou o acordo co representante da Sociedade Deportiva local

Blas García, esquerda, e José María Domínguez, asinando o convenio.

Blas García, esquerda, e José María Domínguez, asinando o convenio. / C. Ames

Redacción

Ames

O Concello de Ames continúa a senda iniciada xa hai uns anos de rexenerar e darlle un novo uso ás parcelas que albergaban campos de fútbol nas parroquias. Estes traballos comezaron en Biduído, coa adaptación como campo de lanzamento homologado para a práctica do atletismo. Esta actuación uniuse ás obras de rexeneración do de Ortoño, onde se construíu unha pista de patinaxe e unha explanada para eventos.

Agora continuarase coa rexeneración da parcela do antigo campo de fútbol de Tapia. Para iso, Blas García, alcalde de Ames, e José María Domínguez, en representación do club Tapia Sociedade Deportiva, asinaron un convenio para a cesión de dita parcela co obxectivo de realizar nela actividades de lecer e tempo libre. Tamén será destinada a dar servizo a usuarios e actividades que se realicen na praia fluvial. Asemade, prevese crear unha zona de ocio infantil e xuvenil.

