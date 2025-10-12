«El BNG rompió el tripartito de Ribeira al actuar como si hubiera un gobierno nacionalista»

Dice Luís Pérez que no hay motivos para la moción de censura que se debate mañana lunes. ¿Por qué el PBBI rompe el tripartito e impulsa este cambio de gobierno con el PP?

El que incumplió el pacto es el Bloque Nacionalista Galego desde el momento en que consideró que no había un gobierno tripartito, sino un gobierno nacionalista.

¿Fue decisiva la incompatibilidad ideológica entre BNG y PBBI?

Se traspasaron las líneas de lo que habíamos hablado en su día, de que iba a ser un gobierno de coalición con idea de trabajar a nivel local exclusivamente. Él [Luís Pérez] sabía perfectamente que teníamos ideologías distintas. De hecho, no quiso negociar en la legislatura pasada, cuando nosotros teníamos 7 concejales; el PP, 9, y ellos, 2. Ni se sentaron a la mesa, como quien dice, porque veían que estábamos en las antípodas unos de otros. En las últimas elecciones nos llamaron esa misma noche para intentar buscar un acuerdo. En el pacto se hablaba de una equidad de fuerzas, pero claramente se vio desde el minuto 1 que eso no iba a ser así, porque la propia jefa de Prensa que se nombró era militante del BNG

¿Intuyó ya en ese momento que el tripartito no iba a durar?

Esto no surge de la noche para la mañana, sino que ha habido en distintas reuniones del equipo de gobierno muchas discusiones y hemos explicado que había personas que se estaban pasando en sus funciones. Hablo, por ejemplo, del secretario personal del alcalde, que era el número 6 de la lista del BNG y se extralimitaba en sus funciones. Al final, el Bloque Nacionalista Galego tenía 5 concejales, más un sexto concejal que era el secretario de la Alcaldía más un séptimo concejal a nivel de Prensa. Yo usaría el término de que se incumplió el pacto. Le pudo más el afán de intentar buscar rédito electoral tanto local como autonómico.

¿Cuándo comenzó el PBBI a negociar el acuerdo con el PP?

No es que hubiera una negociación tal cual. Desde que se fundó el PBBI, el Partido Popular siempre estuvo intentando buscar acuerdos con nosotros. Y en los últimos plenos se vio que las diferencias en el tripartito iban a más. En uno de los últimos el propio alcalde llamó al orden dos veces a su propia concejala de Economía y Hacienda [Herminia Pouso, del PBBI]. Posteriormente tuvimos que buscar un pleno extraordinario con el PP por las discrepancias que teníamos con el gobierno por las subvenciones nominativas. Las cosas se fueron enfriando.

¿Qué papel va a tener el PBBI en el nuevo gobierno?

El gobierno seguirá trabajando por y para los vecinos de Ribeira. Y esperamos que aproveche el tiempo desde el minuto 1.

¿Cree que los vecinos van a entender este cambio de gobierno a mitad de mandato?

Ahora mismo hay un ambiente caldeado en la calle, propiciado por el Bloque Nacionalista Galego, que tiene todo esto muy aprendido. Yo creo que el acuerdo se va a demostrar con hechos.

¿Qué va a aportar la popular María Sampedro como nueva alcaldesa de Ribeira?

Es la primera alcaldesa que va a tener Ribeira y creo que es una mujer con fuerza, con ganas de trabajar y pienso que va a poner mucho sentido común en el día a día de Ribeira, algo que últimamente no se estaba viendo.

Póngame un ejemplo.

La propia tontería de niño pequeño de cambiar retirar los corazones de las rotondas y poner las B. Es un tema que ya estaba zanjado y que no queríamos volver. En más de una ocasión le había dicho que no veníamos a destruir, sino a construir.

¿Qué es lo más urgente que debe hacer el nuevo gobierno?

El nuevo gobierno tiene que ponerse las pilas, sobre todo en resolver el tema del polígono industrial. Hay que trabajar con todas las administraciones para solucionar los asuntos más candentes, como las necesidades a nivel sanitario y educativas.

¿Hubo presiones a los concejales Tania Redondo y Juan Luis Furones para que firmaran la moción de censura, como ellos denuncian [Redondo llegó a firmarla]?

Aquí la única presión que hay es del Bloque Nacionalista Galego hacia la señora Redondo y el señor Furones. A mis concejales los convoco un sábado por la noche para comunicar la decisión que había tomado y saber si contaba con su apoyo. El señor Furones asintió, pero dijo que no era capaz de apoyar a María Sampedro como alcaldesa. Se tomó 24 horas para meditarlo y el domingo por la noche me dijo que se desmarcaba. La señora Redondo me dijo que el domingo me daría una respuesta y esa respuesta fue afirmativa. El lunes empezó a dar vueltas, pero dijo que iba a firmar. Y firmó, sin presión alguna. Si cambió de opinión, ella sabrá por qué. Esas historias que cuenta de su negocio familiar no me parecen consistentes. Que Luís Pérez la mantuviese en el cargo me da mucho que pensar. Me parece de Cuarto Milenio.

Usted se cansó de decir que no iba a pactar con el PP. ¿Cómo se le explica esta contradicción a la ciudadanía?

Bueno, en aquel momento era un PP encabezado por Manuel Ruiz, con el que fuimos muy críticos durante los cuatro años de la legislatura pasada. Han pasado dos años, hay otras caras en el Partido Popular y otras formas de trabajar y hemos intentado limar asperezas con el fin de buscar un futuro mejor para Ribeira.