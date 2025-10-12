MEDIO RURAL
Controlado un nuevo incendio forestal en el Monte da Nave de Fisterra
En verano, y también esta semana, se registraron varios fuegos en la zona
La Consellería do Medio Rural da por controlado el incendio forestal declarado en la tarde del sábado en el Monte da Nave, en Fisterra. El fuego quemó unas 24,53 hectáreas de monte raso en la parroquia de San Martiño de Duio.
El incendio comenzó en las 18.46 horas y quedó controlado a las 10.31 horas de este domingo. Para su extinción se movilizaron 10 agentes, 12 brigadas y 11 motobombas. El viernes ya se había sofocado otro fuego en la misma zona.
Desde el Concello de Fisterra lamentan que "acciones repetidas como esta, durante todo el verano y ahora en octubre son incomprensibles. Son muchas las consecuencias que pueden tener este tipo de actuaciones, pero las más importantes son las que afectan a la seguridad y la salud de nuestros vecinos y vecinas".
La Consellería do Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.
