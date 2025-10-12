Doce advocaciones marinas procesionaron por las calles de Cee

Doce advocaciones marianas participaron en una procesión por las calles ceenses con motivo del 75 aniversario de la Proclamación del Dogma de la Asunción, organizado por el Santuario de Cee.

Cientos de fieles acompañaron a las imágenes de Nuestra Señora del Carmen de Fisterra; la Virgen de las Mercedes de Corcubión; Nuestra Señora de las Nieves de Buxantes (Dumbría); Nuestra Señora del Monte de Coiro (Mazaricos); Nuestra Señora de Egipto (Boiro); Ntra. Sra. del Espino de Trasufre (Muxia); la Virgen de Fátima de Cambeda (Vimianzo); Nuestra Señora de Castrobuxán (Vimianzo); Nuestra Señora del Monte (Camariñas); Nuestra Señora de la Humildad (Santiago de Compostela); Nuestra Señora de Pastoriza (Arteixo); y la Virgen de la Junquera de Cee.

La procesión reunió doce advocaciones marianas en Cee. / Cedida

Acompañaron a la comitiva diferentes estandartes marianos, la Sección Musical Vera Cruz de Santiago de Compostela, Noroeste de Marín y la Banda de Música de Cee. Previamente, se celebró en la Praza 8 de Marzo, la Eucaristía del Jubileo del Arciprestazgo de Soneira y Nemancos, cantada por el Coro de Nuestra Señora del Carmen de Fisterra.

Luis Insua, izquierda, Margarita Lamela, centro y Sandra Insua en los actos celebrados en Cee. / Cedida

A los actos se sumaron, entre otros, el alcalde de Fisterra, Luis Insua; y las alcaldesas de Camariñas, Sandra Insua, y de Cee, Margarita Lamela.

Tras dos meses de actividades, las celebraciones concluirán el sábado, día 18 de octubre, con grupos de animación misionera relacionadas con el Domund (17.00 horas); la Eucaristía de Acción de Gracias ante el 75° Aniversario de la Proclamación del Dogma de la Asunción (19.30 horas) y una Vigilia de Oración por el Domund, presidida por el Arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, amenizada por la Coral Polifónica Costa da Morte.