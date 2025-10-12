OUTONO
Envellecemento activo no ámbito da Vía Verde Santiago - Tambre - Lengüelle
O proxecto naceu coa vontade de ofrecer alternativas de lecer saudable
A Asociación de Concellos da Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle, coa colaboración da Deputación da Coruña, celebrou en Oroso un dos talleres de envellecemento activo programados para este outono. A actividade desenvolveuse na antiga estación de Garga-Trasmonte e combinou unha andaina pola Vía Verde con sesións de pilates e ioga.
O proxecto naceu coa vontade de ofrecer alternativas de lecer saudable, combinando actividade física, contacto coa natureza e técnicas de relaxación.
«Todo iso cunha clara aposta por poñer en valor o patrimonio paisaxístico e social do trazado da Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle», subliñan dende a asociación de concellos.
O calendario de actividades continuará a próxima fin de semana en Santiago de Compostela. As inscricións xa están abertas ata o venres 17 de outubro ás 17.30 horas. Deberán realizarse a través do número de teléfono 638 52 88 70, de martes a sábado, de 9.00 a 13.30 e de 15.00h a 17.00 horas, e os domingos de 10.00 a 13.30.
- De sol a sol a los mandos de una cosechadora de un millón de euros: 'É a miña oficina
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- Horror en Ordes: 250 cadáveres de animales en un criadero ilegal de Mesón do Vento
- El Obradoiro se estrena con épica y por la mínima
- La ruta aérea entre Santiago y Nueva York beneficiará a 25.400 emigrantes gallegos y medio millón de turistas
- Arde un carrito de bebé en un portal de la rúa de Sánchez Freire, en Santiago
- Ryanair ofrece 23 días por año trabajado a los despedidos en Lavacolla o traslados a otras terminales a media jornada
- «Queremos que la magia vuelva a Santiago, de donde nunca debió irse»