Aberto o prazo de inscrición para o Nadal Lúdico 2025 en Ames

O Concello de Ames abriu hoxe, 13 de outubro, o prazo para inscribirse no servizo de conciliación “Nadal Lúdico 2025”, que se desenvolverá os días 22, 23, 24, 26, 29, 30 e 31 de decembro, así como os días 2, 5 e 7 de xaneiro de 2026

O programa está dirixido a familias empadroadas en Ames con nenos e nenas escolarizados no segundo ciclo de educación infantil e primaria que necesiten conciliar a vida laboral e familiar, e ofrecerá servizos como Bos Días e comedor, adaptándose aos horarios das familias desde as 7.30 ata as 16.00 horas

As actividades celebraranse nos centros educativos CEIP da Maía en Bertamiráns, EEI do Milladoiro e CEP de Ventín, incluíndo xornadas lúdico-educativas que combinan entretemento e aprendizaxe

As solicitudes poden presentarse a través da Sede electrónica do Concello ou de maneira presencial nas oficinas de asistencia en materia de rexistro de O Milladoiro e Bertamiráns, e o prazo permanecerá aberto ata o luns 27 de outubro

As persoas interesadas deben entregar documentación que acredite a necesidade de conciliar, como copia do libro de familia, DNI, certificados de traballo ou de cursos de formación, e informes médicos en caso de dietas ou tratamentos especiais. Tras o peche de inscrición publicarase a lista provisional de admitidos e excluídos na web municipal e en conciliames.gal