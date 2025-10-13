Cee recupera el servicio de la Policía Local tras un año sin agentes

Después de casi un año, el Concello de Cee recupera el servicio de Policía Local, aunque bajo mínimos. Este lunes se incorporó uno de los siete agentes (la totalidad) que están de baja médica.

Así lo confirmó la alcaldesa, Margarita Lamela, quien espera que los seis que permanecen de baja "se recuperen pronto y puedan incorporarse al servicio".

El agente dado de alta ya participó esta mañana en la regulación del tráfico coincidiendo con el acceso a los colegios de la localidad.

Las bajas médicas de los agentes desencadenaron un conflicto político entre gobierno y oposición, dado que coincidieron en el tiempo con la fallida negociación de una nueva Relación de Postos de Traballo (RPT) y la reclamación de los policías de diversas mejoras en sus condiciones laborales.

Los grupos de la oposición pidieron a la alcaldesa que escuchase y negociase con los agentes, pero la regidora señaló en su día estar dispuesta a negociar pero una vez que se reincorporen a sus puestos.