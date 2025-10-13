Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comezan as obras da depuradora de Quintáns, en Muxía, tras tres anos de espera

Cambiouse a ubicación para dar servizo a un maior número de veciños

Traballos de construción da nova depuradora de Quintáns.

Traballos de construción da nova depuradora de Quintáns. / C. Muxía

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

O Concello de Muxía comezou as obras da nova depuradora de Quintáns, un proxecto moi agardado pola veciñanza que permitirá mellorar e ampliar o servizo de saneamento nesta parroquia.

A actuación foi adxudicada á empresa Aquablue Sistemas Constructivos S.L. por un importe de 131.501,52 euros, e está incluída no Plan de Obras e Servizos (POS) do ano 2022 da Deputación da Coruña.

"Este proxecto permanecera bloqueado durante anos, mais o actual equipo de goberno conseguiu desbloquealo e poñelo en marcha. Ademais, procedeuse á modificación do proxecto inicial para cambiar a ubicación da depuradora, o que permitirá dar servizo a un maior número de veciños e veciñas que antes quedaban fóra da rede de saneamento", afirma o alcalde, Javier Sar.

“Era unha obra necesaria e xusta para Quintáns, que levaba demasiado tempo pendente. O noso obxectivo é seguir avanzando para que todas as parroquias conten con infraestruturas axeitadas e servizos de calidade”, engade.

O Concello de Muxía continúa así "coa súa aposta por mellorar as infraestruturas básicas e o medio ambiente, impulsando proxectos de depuración e saneamento en todo o municipio", conclúe.

