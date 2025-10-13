Dez mozos e mozas de Lalín completan a súa formación en xestión de almacén a través do programa Amorea
A iniciativa, financiada con 280.000 euros, combina formación teórica e práctica para favorecer a empregabilidade xuvenil
El Correo Gallego
A Xunta de Galicia investiu 280.000 euros na formación de dez mozos e mozas de Lalín dentro do programa de emprego de garantía xuvenil Amorea, centrado na especialidade de xestión de almacén e aprovisionamento.
O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, participou este luns no acto de clausura dun programa que combinou formación teórica e traballo práctico durante preto dun ano. O alumnado realizou proxectos de mellora das infraestruturas municipais, adquirindo experiencia laboral mentres completaba a súa preparación profesional.
Reguera destacou a colaboración entre a Xunta e os concellos para mellorar a empregabilidade xuvenil e animou os participantes a continuar formándose e explorar o emprendemento como saída laboral, lembrando a existencia dos 15 Polos de Emprendemento que o Goberno galego ten en funcionamento.
Ademais, o representante autonómico lembrou que Lalín desenvolveu recentemente un obradoiro de emprego dual, no que participaron 20 persoas desempregadas e que contou cun investimento da Xunta de case 420.000 euros. Esta modalidade tamén combina formación e traballo práctico en proxectos municipais.
