A Estrada adxudica a remodelación do campo de fútbol Manuel Regueiro con máis de 307.000 euros
O Plan +Provincia da Deputación financiará a substitución do peche, a construción de novas gradas e aseos e melloras en instalacións eléctricas e de fontanería
El Correo Gallego
A Xunta de Goberno Local da Estrada aprobou abrir o expediente de contratación para a obra de remodelación do campo de fútbol Manuel Regueiro, situado na Zona Deportiva, cun orzamento de 307.721,79 euros sufragado no marco do Plan +Provincia da Deputación de Pontevedra. A contratación realizarase mediante procedemento aberto simplificado con tramitación ordinaria e o anuncio publicarase na plataforma de contratación do sector público, permitindo aos interesados presentar as súas proposicións durante un prazo de 20 días naturais desde a publicación.
O campo de fútbol presenta actualmente un muro de peche deteriorado, gradas desmontables insuficientes e un único aseo para o público, ademais de postes inutilizados da antiga iluminación, polo que o proxecto contempla a substitución do peche actual por un novo de postes tubulares rectangulares e chapa cega de aceiro lacada alternando gris grafito e branco seguindo o deseño empregado no Novo Municipal, a construción dunha bancada de 42 metros de lonxitude con 5 filas de gradas e cuberta de chapa sobre estrutura metálica capaz de acoller aproximadamente 350 persoas, a construción de novos aseos próximos á zona de acceso e melloras en fontanería, electricidade e carpintería en todo o recinto.
O obxectivo destas actuacións é modernizar e ampliar as instalacións, mellorando a seguridade e comodidade para deportistas e público e adaptando o espazo ás necesidades da comunidade deportiva local.
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- De sol a sol a los mandos de una cosechadora de un millón de euros: 'É a miña oficina
- Más de 800 vehículos con suculentos descuentos llegarán a Santiago desde el jueves
- El delegado del Gobierno promete la apertura total de la autovía Santiago-Lugo “en pocos meses”
- «Queremos que la magia vuelva a Santiago, de donde nunca debió irse»
- La ruta aérea entre Santiago y Nueva York beneficiará a 25.400 emigrantes gallegos y medio millón de turistas
- Maite Flores, candidata al Rectorado de la USC: «Si me presento es para lograr la victoria, no contemplo otro escenario»
- La cosechadora de un millón de euros de Marcial da Pereira