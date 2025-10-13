POLÍTICA
Estrea intensa de Daniel Pérez na Alcaldía de Carballo
Recibiu chamadas do subdelegado do Goberno, o xefe de Costas e do conselleiro de Educación
O novo alcalde de Carballo, Daniel Pérez (BNG), comezou a súa andadura no primeiro sillón municipal cunha intensa axenda. Ao longo da mañá recibiu as chamadas de Julio Abalde, subdelegado do Goberno; Carlos Gil, da Demarcación de Costas; e de Román Rodríguez, conselleiro de Educación, entre outros.
Ademais, reuniuse, xunto co novo concelleiro Daniel Barreiro, co presidente da Federación Galega de Balonmán, Bruno López, para abordar a organización dun evento deportivo en Carballo.
O novo rexedor carballés, que colleu o relevo de Evencio Ferrero tras 22 anos de alcalde, tamén se reuniu este luns xunto co concelleiro de Obras, Luis Lamas, o párroco de Carballo, José García Gondar, para avaliar un posible convenio entre o Concello, e o Arcebispado de Santiago de Compostela, para crear un novo equipamento público en Rus.
Críticas do PSOE
Non obstante, dende o PSOE carballés lamentan que o novo alcalde optase por "estrearse no cargo xurando cumprir a Constitución Española por imperativo legal no pleno de investidura".
A voceira socialista María Carmen Vila afirmou que "nesta cuestión non pode haber medias tintas, ou estás coa Constitución que garante a convivencia e igualdade de todos e todas en España ou estás contra ela".
Ademais, os socialistas censuran a decisión do novo rexedor de non acudir á cerimonia relixiosa no día da festividade do Pilar, "á que si acudía o seu predecesor o tamén nacionalista Evencio Ferrero, pero si aos pinchos posteriores".
Vila di que "o alcalde representa á cidadanía de Carballo e a unha institución como é o Concello, e polo tanto, se di representar a toda a veciñanza, ten que guiarse por criterios institucionais e non polas súas crenzas persoais".
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- De sol a sol a los mandos de una cosechadora de un millón de euros: 'É a miña oficina
- Más de 800 vehículos con suculentos descuentos llegarán a Santiago desde el jueves
- El delegado del Gobierno promete la apertura total de la autovía Santiago-Lugo “en pocos meses”
- «Queremos que la magia vuelva a Santiago, de donde nunca debió irse»
- Galicia, atrapada bajo un bloqueo anticiclónico que altera el tiempo habitual en octubre
- La ruta aérea entre Santiago y Nueva York beneficiará a 25.400 emigrantes gallegos y medio millón de turistas
- La iniciativa privada impulsa el polígono de Lavacolla ante la falta de suelo industrial en Santiago