A Garda Civil realizará unha exhibición solidaria con Cáritas na Laracha

Participarán especialistas e equipos de distintas unidades

Sergio García, esquerda, José M. López, Julio González e Patricia Bello na presentación.

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

A Laracha acollerá o día 21 unha exhibición solidaria de medios da Garda Civil no CEIP Otero Pedrayo. O obxectivo é achegar o seu labor á poboación, especialmente aos máis novos, para que coñezan de preto o funcionamento das distintas unidades e o importante labor que desenvolven ao servizo da sociedade.

Entre as principais atraccións da destacan as demostracións do Servicio Cinológico y Remonta (SECIR), co seu espectacular traballo cos cans adestrados na busca de persoas, explosivos e drogas, así como a presenza do helicóptero da UHEL (Unidad de Helicópteros), que será desprazado ata A Laracha para a ocasión.

O alumnado, que poderá interactuar co persoal e coñecer de primeira man o funcionamento das distintas unidades.

A exhibición terá un carácter solidario, xa que se solicitará ás persoas asistentes achegar alimentos non perecedoiros que serán doados a Cáritas da Laracha.

A xornada foi presentada polo alcalde, José Manuel López; a concelleira de Ensino, Patricia Bello; o tenente coronel Julio González Chas, responsable do Plan Director da Comandancia; e o cabo primeiro Sergio García Vázquez, formador do Plan Director da Compañía de Carballo.

