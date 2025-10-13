Gonzalo Louzao aposta por un PP da Estrada «forte, diverso e arraigado» con máis de 60 membros no seu novo Comité Executivo
O candidato proporá no 11º Congreso Local nomear a José López Campos como presidente de honra en recoñecemento aos seus 15 anos de transformación do concello
El Correo Gallego
O único candidato á presidencia do Partido Popular da Estrada, Gonzalo Louzao, presentará no 11º Congreso Local, que se celebrará o vindeiro domingo, un Comité Executivo duns 60 membros. O novo equipo, segundo explicou, será «equilibrado en canto á representación da dualidade urbana e rural, á continuidade de compañeiros con experiencia e á renovación coa incorporación de caras novas».
Louzao destacou que «a amplitude e a diversidade deste novo comité é unha demostración da forza e do arraigamento social do PP da Estrada, despois dun gran traballo de José López e o seu equipo durante case catro mandatos». Por ese motivo, o candidato proporá o nomeamento de José López Campos como presidente de honra do PP da Estrada, «en recoñecemento ao seu exitoso labor de transformación da Estrada nos últimos 15 anos».
Respecto á composición do comité, Louzao puxo en valor «a xenerosidade e o compromiso de todas as persoas que aceptaron a invitación para sumarse a este grupo de traballo». Engadiu que «a día de hoxe non é doado dar a cara por un partido, por unha ideoloxía e por un proxecto político a cambio de nada, e toda esta xente está disposta a facelo co único obxectivo de contribuír a seguir mellorando A Estrada».
O candidato manifestouse tamén «especialmente satisfeito ao comprobar que hai moita xente moza que está disposta a achegarse ao Partido Popular da Estrada», reforzando así a súa aposta pola renovación xeracional.
O 11º Congreso Local terá lugar no pavillón anexo ao polideportivo Coto Ferreiro, con comezo ás 12.00 horas. O acto incluirá a intervención do presidente saínte, José López Campos, que fará balance dos seus 15 anos á fronte do partido, e a presentación do novo Comité Executivo por parte de Gonzalo Louzao, antes das intervencións do presidente provincial do PP de Pontevedra, Luis López, e do presidente do PPdeG e da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.
