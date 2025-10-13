Máis de 223.000 euros impulsan melloras de viarios e infraestruturas en cinco concellos da comarca da Ordes
Frades, Oroso, Ordes, Trazo e Cerceda benefícianse de investimentos para pavimentación, humanización de espazos e reforzo da seguridade viaria
El Correo Gallego
Os concellos da comarca da Ordes reciben este ano investimentos de máis de 223.000 euros para mellorar infraestruturas de uso público. As actuacións abarcan cinco municipios: Oroso, Ordes, Trazo, Frades e Cerceda, incluíndo pavimentación de camiños, humanización de espazos, melloras en eficiencia enerxética e reforzo da seguridade viaria.
A visita ao tramo de viario renovado de Castiñeiro a Redondo en Frades contou coa presenza da delegada da Xunta, Belén do Campo, acompañada polos alcaldes de Frades, Roberto Rey, e de Oroso, Alex Doval. Durante o percorrido, puideron comprobar as obras que contaron cunha axuda autonómica de máis de 47.000 euros.
No tramo de Frades renovouse a capa de rodaxe do viario, dividido en dous treitos de 630 e 285 metros, e 200 m² de abanicos. En Oroso, as melloras abrangueron 435 metros de estrada e 100 m² de abanicos. Ademais, incluíronse desbroce e limpeza de gabias, tratamento asfáltico semiprofundo e sinalización horizontal.
A delegada destacou: «Con este cambio de firme afórrase tempo aos veciños e mellórase a seguridade viaria nunha zona rural cun alto porcentaxe de persoas maiores».
O investimento autonómico non se limita a estas dúas localidades. Oroso recibiu case 28.000 euros para a humanización dun espazo destinado a parque en Sigüeiro, e Frades 40.000 euros para a mellora da seguridade viaria en Añá. Ademais, Frades e Oroso compartiron esta segunda axuda conxunta para o viario de Castiñeiro.
Estas achegas forman parte dun orzamento de 3,5 millóns de euros destinado a municipios galegos de menos de 30.000 habitantes e poden cubrir ata o 80% do gasto en creación ou mellora de infraestruturas, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais. Inclúen actuacións en alumeado público, pavimentación de camiños, obras en prazas, parques e rúas, así como melloras de accesibilidade e dotación de equipamentos.
Belén do Campo subliñou tamén outros apoios concedidos a Frades, como case 60.000 euros do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local para mellora da eficiencia enerxética do pavillón polideportivo de Pontecarreira e da sala de ximnasia de Abellá, e case 59.000 euros dos fondos FEDER para melloras de eficiencia enerxética no edificio multiúsos. Ademais, Frades e Ordes recibirán 37.000 euros do Fondo de Compensación Ambiental para servizos de protección do ambiente e espazo natural.
