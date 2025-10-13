O CIS de Lalín supera os 284.000 actos sanitarios no seu primeiro ano activo

O Centro Integral de Saúde (CIS) de Lalín, que abriu as súas portas o 14 de outubro de 2024, completou o seu primeiro ano de actividade con 284.500 actos sanitarios, dos que 228.155 foron citas presenciais, 52.050 telefónicas e 4.330 a domicilio.

Entre estas consultas, 23.113 corresponderon a especialidades hospitalarias como cardioloxía, pneumoloxía, oftalmoloxía, psiquiatría, radiodiagnóstico, rehabilitación, traumatoloxía e xinecoloxía, mentres que 31.797 actos realizáronse no PAC.

O maior número de atencións correspondéronlle a Medicina de Familia e Comunitaria, con 103.618 consultas (63.224 presenciais, 39.984 telefónicas e 410 a domicilio), seguidas de enfermería (71.781 actos) e pediatría (11.199 presenciais, 3.772 telefónicas e 22 a domicilio).

Destacan tamén as de fisioterapia (18.907), matronas (7.808), traballo social (2.352), odontoloxía (2.637), nutrición (2.367), farmacia (1.958) e probas radiolóxicas (13.000).

O CIS de Lalín, cun investimento de máis de 13,5 millóns de euros da Xunta e 500.000 do Concello, dispón de 57 consultas, servizos hospitalarios, HADO, PAC e 061, ocupando un edificio de 5.000 m² con catro andares e unha helisuperficie. Dá cobertura a veciños de Lalín, Agolada, Dozón, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces, mellorando de forma significativa a atención sanitaria e evitando desprazamentos ao Complexo Hospitalario de Santiago.