Un octogenario muere atropellado en el entorno del consistorio de Santa Comba

Un octogenario (iniciales B.M.M.) perdió la vida anoche tras ser atropellado en la Avenida Antonio Tomé Taboada , en Santa Cataliña, Santa Comba. El 112 Galicia recibió el aviso a las 21.10 horas del domingo, cuando varios particulares alertaron de que se había producido un atropello y de que se estaban realizando maniobras de reanimación a la víctima, que podría estar fallecida. De inmediato, el 112 Galicia alertó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Santa Comba, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil de la localidad.

A pesar de los esfuerzos por reanimar al hombre, nada se pudo hacer por salvarle la vida. Ocurrió en el entorno de la casa consistorial, donde existen varios pasos de cebra (aunque se ignora si cruzaba por uno de ellos), y al lugar del suceso también acudió personal del PAC local.