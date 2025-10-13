Una septuagenaria de Valga, herida grave tras ser atropellada por su tractor

Una septuagenaria vecina del Concello de Valga, resultó herida de gravedad este lunes tras ser arrollada por su tractor mientras trabajaba en una finca de la parroquia de Setecoros. Una vez recibida atención médica en el lugar de los hechos, finalmente tuvo que ser evacuada en helicóptero al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

El accidente agrícola causó enorme conmoción y preocupación, ya que el tractor se precipitó por un terraplén y cayó al vacío. Pero en contra de lo que se pensó inicialmente, la mujer no estaba en el tractor, aunque sí fue atropellada por el mismo –le pasó por encima– antes de que éste cayera por el barranco, según indicaron testigos presenciales del accidente.

Imagen en la que se aprecia la altura desde la que cayó el tractor. / GES Padrón

En el servicio de emergencias y coordinación 112 Galicia confirmaron que el suceso tuvo lugar en una finca del lugar de Reguengo y que en el momento del accidente «la mujer implicada estaba bajada del vehículo, pero éste se descontroló y acabó hiriéndola antes de caer por un terraplén». Parece ser que «la mujer permanecía consciente, pero necesitaba asistencia sanitaria urgente», esgrimen en el 112.

Trasladada en helicóptero medicalizado a Santiago

Urgencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó una ambulancia y al helicóptero medicalizado con base en Santiago, desplazado al Concello de Valga al filo de las seis y media de la tarde.

Al mismo tiempo, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se informó a la Guardia Civil, a los Bomberos de O Salnés, al Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Padrón y a los voluntarios de Protección Civil de Valga.