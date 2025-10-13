La XGN Intermax abre el camino a una futura feria de Inteligencia Artificial en Silleda

La XGN Intermax AI Edition, la mayor lanparty gallega cerró en Silleda su edición especial centrada en Inteligencia Artificial, tras reunir a 867 profesionales y aficionados a la informática, las nuevas tecnologías y el ocio electrónico, lo que supone un 8,3% más que en la pasada edición. Los participantes pudieron disfrutar de una atractiva propuesta y una velocidad de conexión de hasta 40Gbps.

Todos ellos han tenido la oportunidad de participar en setenta actividades, un 40% más que en 2024, entre las que destacaron las conferencias, talleres, competiciones y juegos de lo más diverso.

Ganadores del Trivial de Juegos en la XGN Intermax de Silleda. / Picasa

Entre las propuestas se incluían numerosas competiciones centradas en arte digital, videojuegos, modding (modificación de equipos), setups (personalización del espacio individual de los participantes), programación de robots y ciberseguridad. Se repartieron más de 6.000 € en premios.

Esta edición contó de nuevo con el apoyo de la Xunta, impulsora de la party, a través de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, y con el patrocinio de Intermax Technology. Gracias a esta tecnológica gallega, que se incorporó al proyecto en 2024, los participantes pudieron navegar a una velocidad de hasta 40 Gbps, el doble que antes de la implicación de dicha compañía. Además, en esta edición el proveedor gallego de alojamiento, servidores e infraestructura Raiola Networks se sumó al evento con un sponsor y el Clúster TIC Galicia patrocinó el programa de conferencias.

Carácter formativo y experiencial

Un año más este evento se ha convertido en un microuniverso de las nuevas tecnologías, en el que además de la vertiente lúdica tiene un papel esencial el carácter formativo, experiencial y de intercambio de conocimientos en diversos ámbitos de la informática y las nuevas tecnologías.

Prueba de ello ha sido el perfil de los participantes, con una edad media de 32 años y procedentes de diez comunidades autónomas. Muchos de ellos son ingenieros que trabajan en empresas tecnológicas punteras, expertos en informática y nuevas tecnologías o profesionales de las TIC.

Antesala de una futura feria de IA

Esta edición destacó por su crecimiento en número de inscritos y de actividades, además de por la calidad del programa y los expertos participantes, la buena conectividad y la excelente respuesta de los asistentes, los cuales se interesaron tanto por formarse como por mostrar su talento.

Unos resultados que la organización valora muy positivamente, ya que refuerzan el evento como espacio para el intercambio de conocimientos y la formación en diversos ámbitos de la informática y las nuevas tecnologías. Todo ello abre las puertas a una futura feria de inteligencia artificial.